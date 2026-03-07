edición general
Israel: En Tel Aviv, una manifestación por la paz es interrumpida por la policía (FRA]

En el octavo día de la guerra que libran Israel y Estados Unidos contra Irán, el sábado 7 de marzo se celebró una manifestación por la paz en el centro de Tel Aviv, pero la reunión fue rápidamente interrumpida(..) La manifestación en el centro de Tel Aviv duró unos quince minutos. Unas pocas docenas de activistas de izquierda se habían reunido pacíficamente al final del día para exigir el fin de la guerra. Pero tres personas llegaron para provocarlos y provocaron que la concentración pacífica se tornara violenta.

mmlv
¿Aún es posible manifestarse en el país? «¿En Israel? No, ya no», cree Talia. «No si eres de izquierdas. No si estás en contra de las políticas del gobierno».
calde
Es que a quién se le ocurre manifesarse por la paz en Israel... Que según su libro mágico tienen que ser los únicos! No entra en sus planes a largo plazo dejarnos a los demás "vivitos y coleando" libremente por estas tierras divinas!

Iruñakis
Donde estaban estos los últimos 2 años?
aPedirAlMetro
"Unas pocas docenas de activistas de izquierda "
Ese es el recuento total de gente decente que queda en Israel

#2 seguramente manifestándose también, pero es como los puedes contar con los dedos de la mano
calde
#3 de 2 manos para ser exactos, salvo que tú hayas salido de fábrica con algún extra a mayores... :-D
eltxoa
#2 Los de gaza no les tiraban petardos como los de irán.
