Feijóo desbloquea un nuevo nivel de equidistancia sobre los insultos racistas a Delcy Rodríguez: "No está a la altura ni cuando pretende estar a la altura"

"Yo no estoy de acuerdo ni con los que insultan ni con los que son insultados". Aunque parezca increíble esta frase no es un nuevo meme burlándose de los equidistantes, es una frase real y su autor es Alberto Núñez Feijóo.
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- No estoy de acuerdo ni con los asesinos, ni con los que son asesinados.
- No estoy de acuerdo ni con los violadores, ni con las mujeres violadas.
- No estoy de acuerdo ni con los terroristas, ni con las víctimas de terrorismo
Hace falta dedicarles las mismas horas de pensamiento profundo para entender las enormes implicaciones que ambas afirmaciones tienen en nuestra realidad.
El PP es como un imán: siempre con un único polo, el que repele y se opone a todo por su propia naturaleza. Es algo inherente al magnetismo. Pues lo mismo el PP a la lógica y a la dignidad.