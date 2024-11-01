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Feijóo desbloquea un nuevo nivel de equidistancia sobre los insultos racistas a Delcy Rodríguez: "No está a la altura ni cuando pretende estar a la altura"

Feijóo desbloquea un nuevo nivel de equidistancia sobre los insultos racistas a Delcy Rodríguez: "No está a la altura ni cuando pretende estar a la altura"

"Yo no estoy de acuerdo ni con los que insultan ni con los que son insultados". Aunque parezca increíble esta frase no es un nuevo meme burlándose de los equidistantes, es una frase real y su autor es Alberto Núñez Feijóo.

| etiquetas: feijóo , pp , corrupción , equidistancia
18 4 1 K 278 politica
10 comentarios
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Comentarios destacados:    
ansiet #3 ansiet
Este hombre...simplemente es... Tonto del culo.
4 K 42
Laro__ #5 Laro__
Le doy alternativas parecidas para cuando hable de Gaza, de feminismo o de terrorismo:

- No estoy de acuerdo ni con los asesinos, ni con los que son asesinados.
- No estoy de acuerdo ni con los violadores, ni con las mujeres violadas.
- No estoy de acuerdo ni con los terroristas, ni con las víctimas de terrorismo
2 K 38
devilinside #2 devilinside
Viendo el nivel, se echa de menos a Rajoy
1 K 29
#4 wictor69
De verdad no hay nadie en el PP que no parezca imbécil ??
2 K 28
Thornton #1 Thornton
Eso sí, no hace falta que le pregunten si le gusta la fruta, ya lo ha dicho el solito.
0 K 18
EvilPreacher #7 EvilPreacher
Si no están a favor de los que defendieron la democracia en el 36 ni a favor de los que la destruyeron (bueno, un poco más hacia este lado que del otro), esto de ahora está chupaó.
0 K 13
Nube_Gris #6 Nube_Gris *
Del gato de Srodinger al insulto de Fiejóo...

Hace falta dedicarles las mismas horas de pensamiento profundo para entender las enormes implicaciones que ambas afirmaciones tienen en nuestra realidad. :palm:

El PP es como un imán: siempre con un único polo, el que repele y se opone a todo por su propia naturaleza. Es algo inherente al magnetismo. Pues lo mismo el PP a la lógica y a la dignidad.
0 K 9
bacilo #9 bacilo
Yo no estoy de acuerdo ni con los policías ni con los ladrones.
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#10 Tiranoc
"Yo no estoy de acuerdo con quienes han votado al PSOE para que Sánchez sea presidente ni con los que han votado al PP para que yo lo sea"
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#8 Leziabell
Ni si, ni no, sino todo lo contrario........
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menéame