edición general
2 meneos
9 clics
Feijóo calificó ante la jueza de la dana los cambios de versión de Mazón de “concreciones sobre el minutaje de las acciones”

Feijóo calificó ante la jueza de la dana los cambios de versión de Mazón de “concreciones sobre el minutaje de las acciones”

El expresidente valenciano Carlos Mazón no incurrió en contradicciones sobre qué hizo el 29 de octubre de 2024, cuando la dana dejó 230 muertos en Valencia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendió el pasado 9 de enero esta tesis ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la tragedia, Nuria Ruiz Tobarra. El jefe de la oposición calificó los cambios de relato del entonces barón valenciano de “concreciones sobre el minutaje de las actuaciones”. “No pregunté al señor Mazón si entró en un aparcamiento o no, parece ser que acompañó a

| etiquetas: feijoo , dana
2 0 0 K 27 actualidad
4 comentarios
2 0 0 K 27 actualidad
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Lo importante es controlar el relato.
2 K 47
Gry #3 Gry
Está me la guardo para la próxima vez que mienta para salvar la cara después de cagarla:

"Solo estoy concretando sobre el minutaje de las acciones" aka, si no se tragan tu primera excusa sigue iterando a ver si alguna cuela.
0 K 18
#4 okeil
Vaya, que como testigo posiblemente ha faltado a la verdad ...
0 K 10
maspipinobreve #1 maspipinobreve
Feo, sin gracia y malpario, el kbrón.
0 K 7

menéame