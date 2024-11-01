Las familias de los menores identificados se ofrecen a pagar la limpieza de las esvásticas pintadas en un parque de El Puig

Los servicios municipales han eliminado ya las pintadas aparecidas en un espacio público de El Puig, entre ellas varias esvásticas, después de que la Policía Local reforzara la vigilancia en la zona e identificara a los posibles responsables. Según la información trasladada, los hechos se detectaron el pasado sábado y, tras las primeras comprobaciones, todo apunta a una conducta incívica protagonizada por menores. Las familias afectadas han pedido disculpas al Ayuntamiento y se han ofrecido a asumir el coste de los desperfectos ocasionados.
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aparte de la limpieza evidentemente,
lo de conducta incivica es ridiculo, es vandalismo
pero la forma edulcorada del panfleto al redactar el delito da mucho que pensar
Ahora me vendrán y me dirán que es que los jóvenes están frustrados por la precariedad laboral y el acceso a la vivienda, cuando se está viendo que estas ideas de mierda están aflorando en edades demasiado tempranas para que el origen sea la frustración de un futuro incierto.
Cualquier profesor de chavales de 14-15 años explica lo mismo, que ya vienen con el discurso aprendido.
A los padres puede q lo q les ocurra es q les de verguenza.