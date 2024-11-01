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Las familias de los menores identificados se ofrecen a pagar la limpieza de las esvásticas pintadas en un parque de El Puig

Las familias de los menores identificados se ofrecen a pagar la limpieza de las esvásticas pintadas en un parque de El Puig

Los servicios municipales han eliminado ya las pintadas aparecidas en un espacio público de El Puig, entre ellas varias esvásticas, después de que la Policía Local reforzara la vigilancia en la zona e identificara a los posibles responsables. Según la información trasladada, los hechos se detectaron el pasado sábado y, tras las primeras comprobaciones, todo apunta a una conducta incívica protagonizada por menores. Las familias afectadas han pedido disculpas al Ayuntamiento y se han ofrecido a asumir el coste de los desperfectos ocasionados.

| etiquetas: familias , menores , esvásticas , el puig
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 marcotolo *
lo que tienen que pagar es una multa por vandalismo,
aparte de la limpieza evidentemente,
lo de conducta incivica es ridiculo, es vandalismo
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#7 LunaTiko
#3 Te dejas la parte más importante de delito de odio. Un buen puro y verás como los niñatos vuelven a pintar p*llas.
1 K 17
#10 marcotolo
#8 se supone que la limpieza tambien lo es, e incluso como comenta #7 el delito de odio lo mismo,
pero la forma edulcorada del panfleto al redactar el delito da mucho que pensar
0 K 11
alfre2 #8 alfre2
#3 evidentemente las multa les va a caer. Si la policía municipal ha estado vigilando y los ha acabado pillando, la multa es innegociable. La policía municipal no se limita a tirarte de las orejas y llevarte con tu papá.
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jdmf #9 jdmf
#3 Eso, eso, y 100 latigazos colgados en la misma plaza, y 10.000, qué digo, 100.000 horas de trabajo comunitario picando piedras!!!
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calde #1 calde
Que limpien también las cabezas de su prole, que revisen la educación que les dan en casa, si es que les dan alguna.
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Budgie #11 Budgie
#1 has dicho prole?
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HAL9K #12 HAL9K *
#1 Seguramente sean menores del colegio que hay junto al parque, un CEIP. Tendrán 12 años como mucho.
Ahora me vendrán y me dirán que es que los jóvenes están frustrados por la precariedad laboral y el acceso a la vivienda, cuando se está viendo que estas ideas de mierda están aflorando en edades demasiado tempranas para que el origen sea la frustración de un futuro incierto.
Cualquier profesor de chavales de 14-15 años explica lo mismo, que ya vienen con el discurso aprendido.
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elgranpilaf #4 elgranpilaf
Y los niños que se lleven seis meses también limpiando la ciudad. Aver si aprenden a hacer algo útil
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loborojo #2 loborojo
Votan a box?
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ostiayajoder #6 ostiayajoder
#2 Los crios, si pueden, si.

A los padres puede q lo q les ocurra es q les de verguenza.
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menéame