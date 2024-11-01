Las familias de los menores identificados se ofrecen a pagar la limpieza de las esvásticas pintadas en un parque de El Puig

Los servicios municipales han eliminado ya las pintadas aparecidas en un espacio público de El Puig, entre ellas varias esvásticas, después de que la Policía Local reforzara la vigilancia en la zona e identificara a los posibles responsables. Según la información trasladada, los hechos se detectaron el pasado sábado y, tras las primeras comprobaciones, todo apunta a una conducta incívica protagonizada por menores. Las familias afectadas han pedido disculpas al Ayuntamiento y se han ofrecido a asumir el coste de los desperfectos ocasionados.