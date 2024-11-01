Familiares de fallecidos en la mili se organizan para buscar justicia: “Lo peor es no saber qué les pasó”

Al menos 1.900 jóvenes murieron haciendo el servicio militar en período democrático. La cifra no incluye las muertes en la mili durante el franquismo. Tampoco los suicidios al regresar a casa debido a los traumas sufridos ni los fallecidos en permisos o en accidentes de tránsito yendo o volviendo de los cuarteles. Ninguna de esas familias ha sido reparada ni, en muchos casos, informada de las causas reales de la muerte.
| etiquetas: servicio militar , secretismo militar
Y solo en la maniobras de Corralejos fallecieron 3 militares en 15 días , y el resto del año se dieron unos cuantos más (y me refiero solo a dicha región militar y en 9 meses ) , hace tanto que imposible recordar cifras , lo que ignoro en que se basan para dar cifras como el que indica #2 . me parece poco
Vaya mierda de mili.