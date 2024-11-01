edición general
Familiares de fallecidos en la mili se organizan para buscar justicia: “Lo peor es no saber qué les pasó”

Al menos 1.900 jóvenes murieron haciendo el servicio militar en período democrático. La cifra no incluye las muertes en la mili durante el franquismo. Tampoco los suicidios al regresar a casa debido a los traumas sufridos ni los fallecidos en permisos o en accidentes de tránsito yendo o volviendo de los cuarteles. Ninguna de esas familias ha sido reparada ni, en muchos casos, informada de las causas reales de la muerte.

Casiopeo #1 Casiopeo
Dejo esto por aquí porque me ha llegado bastante hondo. En mi servicio militar murieron dos chicos y nunca se supo realmente qué pasó. Hubo muchos rumores, y algunos de ellos no muy agradables.
#7 Pivorexico *
#1 Probablemente más de los publicados , estuve destinado a Jefatura de Tropas de las Palmas , enviábamos las incidencias al BOG (Boletín Oficial de Guerra );

Y solo en la maniobras de Corralejos fallecieron 3 militares en 15 días , y el resto del año se dieron unos cuantos más (y me refiero solo a dicha región militar y en 9 meses ) , hace tanto que imposible recordar cifras , lo que ignoro en que se basan para dar cifras como el que indica #2 . me parece poco
verocla #8 verocla
#1 Joer parece que muchos conocemos casos y , como dices, no muy agradables. :-(
Vaya mierda de mili.
verocla #5 verocla
#4 Y mucho alcohólico y ladrón
aupaatu #3 aupaatu
Recordar que no se realizaron cambios e el ejercito fascista y que pasaron a ser democratas por la gracia de dios
Casiopeo #4 Casiopeo
#3 Algo de eso habia. Yo la hice a mediados de los años 80 y habia mucho oficial que trataba a la tropa de forma infame.
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
Un conocido, que ya estará cerca de jubilarse, me contó que cuando hacía la mili en transmisiones un vehículo tuvo la genial idea de levantar la antena debajo de una línea eléctrica. ¿Resultado? Dos o tres muertos (no recuerdo que me dijo), todos de… neumonía.
Fisionboy #2 Fisionboy
La cifra es escalofriante. 1.900 chavales "secuestrados" por el estado que jamás volverían a casa... con toda una vida por vivir. Muy triste.
