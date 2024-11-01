La familia del albaceteño fallecido en Ucrania lamenta que se le declare desaparecido pese a la evidencia de su muerte

La embajada de Ucrania ha notificado a la familia del combatiente albaceteño Juan Luis Amador que ha declarado al soldado como desaparecido, a pesar de las evidencias de su caída en combate el 20 de septiembre en el frente contra Rusia, según ha informado a Europa Press el hermano del fallecido, que lamenta que ahora se verán sometidos a un periplo legal y pierden las esperanzas de recuperar su cuerpo.
| etiquetas: voluntario ucrania , muerto de albacete , familia quierere cuperar cuerpo
No son un caso especial, es así siempre. En cuanto traigan el cuerpo, el Estado aflojará la pasta.
Ls historia de después es consecuencia de las decisiones del albaceteño.
De que te devuelvan el cadáver no dice nada el contrato.
En este caso deberá esperar dos años a contar a partir del tratado de paz que de fin a la invasión rusa de Ucrania o declaración oficial de fin de la guerra si era soldado o formaba parte de las operaciones militares, como era este el caso.
En el caso de las inundaciones de Valencia (Ya que ha salido en otro mensaje) solo sería necesario esperar 3 meses.
