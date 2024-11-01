edición general
4 meneos
33 clics

La familia del albaceteño fallecido en Ucrania lamenta que se le declare desaparecido pese a la evidencia de su muerte

La embajada de Ucrania ha notificado a la familia del combatiente albaceteño Juan Luis Amador que ha declarado al soldado como desaparecido, a pesar de las evidencias de su caída en combate el 20 de septiembre en el frente contra Rusia, según ha informado a Europa Press el hermano del fallecido, que lamenta que ahora se verán sometidos a un periplo legal y pierden las esperanzas de recuperar su cuerpo.

| etiquetas: voluntario ucrania , muerto de albacete , familia quierere cuperar cuerpo
3 1 3 K 34 actualidad
9 comentarios
3 1 3 K 34 actualidad
Supercinexin #3 Supercinexin
Eso pasa en todas las situaciones similares: sin cuerpo, no hay paga de orfandad, ni de viudedad, ni herencias, ni hostias.

No son un caso especial, es así siempre. En cuanto traigan el cuerpo, el Estado aflojará la pasta.
6 K 82
eldarel #8 eldarel
#3 o esperar unos cuantos añitos
0 K 10
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Un albaceteño se va de mercenario, lo matan en la guerra.

Ls historia de después es consecuencia de las decisiones del albaceteño.
3 K 55
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
"Temo que lo hayan hecho para ahorrarse dinero. Lo peor es que esto paraliza todos los procesos de cara a la herencia de su hija, que es menor de edad, y cualquier subsidio que pudiera recibir", ha criticado su hermano, Miguel Ángel Amador. Lo que quieren es el subsidio y como no hay cuerpo no se puede cobrar.
2 K 39
sotillo #5 sotillo
#1 Por sistema
0 K 11
LázaroCodesal #9 LázaroCodesal
#1 Pagar van a pagar. Eso está en el contrato de mercenario. Concretamente 350.000 leuros.
De que te devuelvan el cadáver no dice nada el contrato.
legadodevalor.org/
0 K 7
ur_quan_master #6 ur_quan_master
Premio al padre del año ¬¬
1 K 26
Priorat #7 Priorat *
Si no hay cuerpo, dependiendo de las condiciones hay unos plazos para declarar el fallecimiento que pueden llegar hasta 10 años.

En este caso deberá esperar dos años a contar a partir del tratado de paz que de fin a la invasión rusa de Ucrania o declaración oficial de fin de la guerra si era soldado o formaba parte de las operaciones militares, como era este el caso.

En el caso de las inundaciones de Valencia (Ya que ha salido en otro mensaje) solo sería necesario esperar 3 meses.

La única…   » ver todo el comentario
0 K 12
Blackspartak #2 Blackspartak
Era un humilde nazi
4 K 0

menéame