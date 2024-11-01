La familia del albaceteño fallecido en Ucrania lamenta que se le declare desaparecido pese a la evidencia de su muerte

La embajada de Ucrania ha notificado a la familia del combatiente albaceteño Juan Luis Amador que ha declarado al soldado como desaparecido, a pesar de las evidencias de su caída en combate el 20 de septiembre en el frente contra Rusia, según ha informado a Europa Press el hermano del fallecido, que lamenta que ahora se verán sometidos a un periplo legal y pierden las esperanzas de recuperar su cuerpo.