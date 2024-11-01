La familia del abogado de Vito Quiles está vinculada al Cartel de Medellín de Pablo Escobar

El periodista Román Cuesta ha elaborado distintas informaciones al respecto a lo largo de los años tras recoger publicaciones de diferentes autores, artículos de la prensa colombiana, testimonios de miembros del Cartel de Medellín, etc. Cabe destacar que los Ospina son una de las dinastías políticas más influyentes de Colombia, teniendo entre sus miembros a varios presidentes de la República. En concreto, en lo que respecta al letrado de Quiles, Juan Gonzalo Ospina, es el fundador del bufete.