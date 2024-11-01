edición general
19 meneos
27 clics
La familia del abogado de Vito Quiles está vinculada al Cartel de Medellín de Pablo Escobar

La familia del abogado de Vito Quiles está vinculada al Cartel de Medellín de Pablo Escobar

El periodista Román Cuesta ha elaborado distintas informaciones al respecto a lo largo de los años tras recoger publicaciones de diferentes autores, artículos de la prensa colombiana, testimonios de miembros del Cartel de Medellín, etc. Cabe destacar que los Ospina son una de las dinastías políticas más influyentes de Colombia, teniendo entre sus miembros a varios presidentes de la República. En concreto, en lo que respecta al letrado de Quiles, Juan Gonzalo Ospina, es el fundador del bufete.

| etiquetas: justicia , sociedad , narcos , quiles
15 4 4 K 83 politica
6 comentarios
15 4 4 K 83 politica
#1 Mesopotámico
En la teoría de los seis grados de separación, nos quedamos en grado 4. bien hilado
7 K 64
DrEvil #4 DrEvil
#1 Si eso es lo único que le encuentran, es que el chaval está limpio como una patena.
3 K 30
Torrezzno #6 Torrezzno
#1 es elPlural. Un periodico a sueldo del PSOE. Angélica Rubio es una enchufada de ZP. Cloacas del estado.

No me cae bien el pijo este. Pero estas noticias dan vergüenza ajena.
1 K 28
FunFrock #2 FunFrock
Nada supera al del restaurante de Zaplana o el cuchillo de Espinosa de los monteros
1 K 20
pepel #5 pepel
La droga siempre la ha organizado el Capital, para rentabilizar su beneficio económico en diferentes ámbitos.
0 K 18
Kleshk #3 Kleshk
Que raro...
0 K 11

menéame