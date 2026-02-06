edición general
Los fallos del registro obligatorio de patinetes eléctricos de la DGT hacen que varias ciudades decidan no multar

La Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal ha detectado al menos un centenar de usuarios de patinete eléctrico que han intentado registrarse como tal en la plataforma habilitada por la DGT, pero no lo han conseguido a pesar de que sí les han cobrado la tasa de 8,67 euros. Ante esta situación, varios ayuntamientos han decidido no multar a las personas que conduzcan un patinete eléctrico sin registrar. Así lo han hecho en el ayuntamiento de Logroño, donde la policía local solo está informando, no multando.

#2 Comorr
Es como lo de los antecedentes penales de los chorrocientos inmigrantes regularizados. Se pide el certificaso y si no te lo facilitan haces una declaración jurada de que no lo tienes y listo.

Tu al guardia civil dile que no tienes la baliza pero que tienes una declaración jurada de que te la vas a comprar para el próximo accidente
2 K 27
Aokromes #4 Aokromes
#2 > Se pide el certificaso y si no te lo facilitan haces una declaración jurada de que no lo tienes y listo.

y si te pillan que has mentido la multa es rica rica.
0 K 10
Gotsel #5 Gotsel *
#4 claro, porque la moralidad un delincuente con antecedentes penales le va crear muchos reparos para cometer esa infracción.
0 K 11
GeneWilder #1 GeneWilder
Otro descalzaperros más.
0 K 10
TripleXXX #3 TripleXXX
Un auténtico desafío informático.
0 K 8

