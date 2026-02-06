Los fallos del registro obligatorio de patinetes eléctricos de la DGT hacen que varias ciudades decidan no multar

La Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal ha detectado al menos un centenar de usuarios de patinete eléctrico que han intentado registrarse como tal en la plataforma habilitada por la DGT, pero no lo han conseguido a pesar de que sí les han cobrado la tasa de 8,67 euros. Ante esta situación, varios ayuntamientos han decidido no multar a las personas que conduzcan un patinete eléctrico sin registrar. Así lo han hecho en el ayuntamiento de Logroño, donde la policía local solo está informando, no multando.