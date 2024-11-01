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"Un fallo de Hacienda" deja sin combustible al cuarto mayor distribuidor de España y afecta a 570 gasolineras

Hatta Energy ha paralizado sus operaciones este viernes y ha dejado sin suministrar 11 millones de litros de combustible.

| etiquetas: petróleo , guerra , golfo
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6 comentarios
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pitercio #6 pitercio
No pasa nada, lo guardas una semana y vale más, ahora mismo la gasofa es como el Ribera del Duero.
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Ovlak #2 Ovlak
"Un fallo de hacienda". Hay que entrecomillarlo porque es opinión de parte.
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#3 Icelandpeople
#2 Hecho.
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Ovlak #5 Ovlak
#3 No, si el problema no lo tenías tú, sino el becario que firma el artículo.
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mahuer #4 mahuer
#2 era eso o del informático, xD
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#1 endy
Casualidad?
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