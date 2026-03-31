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Fallece el surfero Sugar [ENG}
Sugar, que ha sido 5 veces campeón del mundo, falleció el pasado lunes. En 2024 su huella fue inmortalizada en el Huntington Beach pasando a formar parte del Hall of Fame del surf.
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javibaz
El agua hace que el azúcar se disuelva.
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Arzak_
Siempre fue muy dulce.
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