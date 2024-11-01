·
10507
clics
Espectadores airados por lo que le ha dicho Ana Rosa a Juanma Moreno tras el accidente de Adamuz: "Ruin"
7944
clics
Vito Quiles borra un lamentable tuit después de que un pasajero de uno de los trenes descarrilados le retrate: "Desinformando como la rata que eres"
6423
clics
El accidente de tren de Adamuz en imágenes
7870
clics
Hay una Europa que se asfixia para pagar la vivienda y otra que vive tranquila. Y este mapa muestra las diferencias
5141
clics
Kim Novak en su apogeo: impresionantes fotos de los años 50 y 60
más votadas
435
Excavadoras israelíes comienzan a destruir el complejo de la ONU para refugiados palestinos
337
Bruce Springsteen dedica una canción a Renee Good: "El ICE usa tácticas de la Gestapo contra nuestros conciudadanos"
309
Guerra sucia en plena tragedia: la ultraderecha mediática carga contra RTVE mientras España entierra a sus muertos
363
Aranceles de Trump: 96% del costo recae en los compradores estadounidenses según un estudio
423
La NFL multa a un jugador por pedir parar el genocidio en Gaza
Fallece Mohan Lal Mittal, patriarca del imperio del acero de Arcelor
El padre de Lakshmi Mittal y abuelo de Aditya puso la semilla del grupo, tras abrir en los años 50 un taller en Calcuta y apostar por su expansión
mohan lal mittal
,
arcelor mittal
,
muere
,
india
,
acero
actualidad
#1
Connect
Tenia una salud de acero hasta que murió!
0
K
15
#2
traviesvs_maximvs
Que lo entierren en Veriña, o que lo usen para alimentar el horno.
0
K
11
