Fallece la jueza Ángela Murillo, protagonista de varios juicios contra la izquierda abertzale

La magistrada Ángela Murillo, primera mujer en ingresar en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en 1993, ha fallecido este viernes ...

#5 laruladelnorte
Agencias españolas han descrito este hostigamiento en los obituarios como «fruto de su espontaneidad», su «gracejo extremeño» y su «carácter campechano» que «creaba un ambiente relajado en sala».

Si es que siempre se van los mejores... ¬¬
#2 Sacapuntas
Me ha venido a la cabeza, no se por qué, la presidenta de la Diputación de León y su epitafio popular:  media
cocolisto #6 cocolisto
Pues no la voy a echar de menos y rompe la máxima de "bicho malo nunca muere".
Jonesy #4 Jonesy
¡Qué beba vino!
manbobi #7 manbobi
Una menos.
Veelicus #3 Veelicus
Estara ardiendo en el infierno
Peka #1 Peka
La jueza menos imparcial de los últimos años.
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
Nazi.eus la recuerda como martillo de etarras de mierda y sus seguidores
A ver si aprende el resto de la prensa de este país
