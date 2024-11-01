·
Fallece el inventor del pato de goma amarillo a los 105 años
El empresario LT Lam, pionero en la fabricación en cadena a bajo coste, construyó un imperio de juguetes liderado por el icónico patito, exportado a todo el mundo.
#2
Fran_Ramos
Gran perdida para la humanidad....
lo digo en serio.
1
K
27
#4
Nuisaint
*
Como fan de Alestorm le doy las gracias y este homenaje a su creación :
youtu.be/q94SZQM1-LE?list=RDq94SZQM1-LE&t=50s
1
K
18
#1
mcfgdbbn3
*
Allá donde esté, le dedico esta canción:
www.youtube.com/watch?v=WzLyrAJ0dMQ
Hampenberg - Ducktoy (Vocal Club Mix)
0
K
12
#3
Skiner
Espero que lo hayan enterrado con un ataud con forma de pato de goma
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
