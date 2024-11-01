edición general
Fallece el inventor del pato de goma amarillo a los 105 años

El empresario LT Lam, pionero en la fabricación en cadena a bajo coste, construyó un imperio de juguetes liderado por el icónico patito, exportado a todo el mundo.

Gran perdida para la humanidad....

lo digo en serio.
Como fan de Alestorm le doy las gracias y este homenaje a su creación : youtu.be/q94SZQM1-LE?list=RDq94SZQM1-LE&t=50s
Allá donde esté, le dedico esta canción: www.youtube.com/watch?v=WzLyrAJ0dMQ Hampenberg - Ducktoy (Vocal Club Mix) :-)
Espero que lo hayan enterrado con un ataud con forma de pato de goma :troll:
