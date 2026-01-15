edición general
Fallece a los 50 años John Forté, el rapero que brilló con The Fugees y superó su oscuro pasado

El músico estadounidense John Forté, reconocido por su colaboración con la icónica banda The Fugees y el colectivo Refugee Camp All-Stars, ha fallecido a la edad de 50 años. Su muerte fue confirmada tras ser encontrado sin vida en su hogar en Chilmark, Massachusetts, el lunes 11 de enero. Según el jefe de policía local, Sean Slavin, en la escena no se encontraron signos de violencia ni circunstancias que susciten sospechas, aunque la causa del deceso aún no ha sido determinada.

#2 cocococo
¿Dónde está la noticia? Todos los días fallece gente en todas partes. ¿Acaso un rapero es más importante que un peón albañil?

#3 Antipalancas21
#2 No, pero si mas conocido por mas gente sobre todo del panorama musical.

#4 soberao
#2 Lo suelen conocer más gente, por eso la noticia.

#5 g3_g3
#2 Si, un músico con una obra conocida y destacable, es normal que su muerte sea noticia, por la gente que lo conoce y le importa.

#1 obmultimedia
Hoy en titulares con chispa...


