Fallece a los 50 años John Forté, el rapero que brilló con The Fugees y superó su oscuro pasado

El músico estadounidense John Forté, reconocido por su colaboración con la icónica banda The Fugees y el colectivo Refugee Camp All-Stars, ha fallecido a la edad de 50 años. Su muerte fue confirmada tras ser encontrado sin vida en su hogar en Chilmark, Massachusetts, el lunes 11 de enero. Según el jefe de policía local, Sean Slavin, en la escena no se encontraron signos de violencia ni circunstancias que susciten sospechas, aunque la causa del deceso aún no ha sido determinada.