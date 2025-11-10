La FAI aprueba la votación para llamar a la UEFA para expulsar a Israel de la competición europea (ENG)

La presión sobre la participación de Israel en la competencia internacional se está acumulando con la Asociación de Fútbol de Irlanda (FAI) aprobando una resolución el fin de semana para presentar una moción formal a la UEFA instándole a prohibir a Israel de los clubes europeos y las competiciones internacionales.
