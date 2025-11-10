edición general
La FAI aprueba la votación para llamar a la UEFA para expulsar a Israel de la competición europea (ENG)

La presión sobre la participación de Israel en la competencia internacional se está acumulando con la Asociación de Fútbol de Irlanda (FAI) aprobando una resolución el fin de semana para presentar una moción formal a la UEFA instándole a prohibir a Israel de los clubes europeos y las competiciones internacionales.

Pablosky #1 Pablosky *
Tal vez la única noticia buena del fútbol en 2025.

Pd: este comentario no aporta nada y es un poco karmawhore, pero… ¿y lo bonito que es que la primera respuesta no esté copada por los trolls habituales?
Asimismov #2 Asimismov *
#1 esperemos que la UEFA en 2025 no os la hinque.
aupaatu #5 aupaatu *
Israel no esta en el continente europeo y seguramente si no quiere vivir aislado, se tendrá que acostumbrar a vivir y competir con sus vecinos Asiáticos.
Kamillerix #3 Kamillerix
Hostia! vaya susto a la primera ojeada... Luego ya he visto que era la federación irlandesa de fútbol :->
Javi_Pina #4 Javi_Pina
Alomejor es porque no soy muy bueno en Geografía pero diri que Israel no está en Europa continental
alfre2 #6 alfre2
#4 Israel piensa otra cosa. De ahí que también haya infectado Eurovisión
