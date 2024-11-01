Los F-16 tocan suelo argentino por primera vez  

Los primeros F-16 adquiridos por Argentina aterrizan en Argentina y el narrador viaja con amigos spotters para presenciar el momento histórico. Tras años sin aviones supersónicos, la llegada de estos F-16 MLU marca un gran avance para la Fuerza Aérea. La comunidad vive la emoción del aterrizaje y se destaca el valor técnico y diplomático de esta incorporación, así como las diferencias con los F-16 chilenos.