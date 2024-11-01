Los F-16 tocan suelo argentino por primera vez  

Los primeros F-16 adquiridos por Argentina aterrizan en Argentina y el narrador viaja con amigos spotters para presenciar el momento histórico. Tras años sin aviones supersónicos, la llegada de estos F-16 MLU marca un gran avance para la Fuerza Aérea. La comunidad vive la emoción del aterrizaje y se destaca el valor técnico y diplomático de esta incorporación, así como las diferencias con los F-16 chilenos.
| etiquetas: argentina , aviones , f-16 , aviacion
Ahora eso sí, creo que los han comprado en el momento en que peor están sus finanzas. No podrían haber esperado unos añitos?
Es que da un poco de vergüenza ver cómo está el país y que gasten una millonada en unos aviones para los que no tendrán ni mantenimiento ni quizá gasolina...
Qué desastre el gobierno de Milei!