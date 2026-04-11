Extremadura desprotege 7.500 ha de espacios naturales y “salva” así una urbanización ilegal La desclasificación prevista afecta a 52 enclaves de la Red Natura 2000

Este es el plan de mayor alcance registrado ahora en España para desclasificar espacios protegidos de la Red Natura, el listado de enclaves de valor ecológico tutelado por la Comisión Europea. La Junta de Extremadura ha publicado (el pasado 7 de abril) un decreto que supone la desclasificación de casi 7.500 hectáreas de terrenos hasta ahora dedicados a la conservación.
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SEO/BirdLife señala que cualquier recorte en áreas protegidas basado en “errores iniciales” debe sustentarse en informes científicos rigurosos que demuestren que dichos terrenos carecen, y siempre han carecido, de valores ambientales.
Sin embargo, “estos informes no se han facilitado durante el periodo de participación pública, pese a haber
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en Cáceres y en Badajoz.
Extremadura tiene 41.600
Eso es un 0,2% de la superficie
Menuda no-ticia
Mejor aún, calcula el % de zona edificado dentro del parque.