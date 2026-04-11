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Extremadura desprotege 7.500 ha de espacios naturales y “salva” así una urbanización ilegal La desclasificación prevista afecta a 52 enclaves de la Red Natura 2000

Extremadura desprotege 7.500 ha de espacios naturales y “salva” así una urbanización ilegal La desclasificación prevista afecta a 52 enclaves de la Red Natura 2000

Este es el plan de mayor alcance registrado ahora en España para desclasificar espacios protegidos de la Red Natura, el listado de enclaves de valor ecológico tutelado por la Comisión Europea. La Junta de Extremadura ha publicado (el pasado 7 de abril) un decreto que supone la desclasificación de casi 7.500 hectáreas de terrenos hasta ahora dedicados a la conservación.

| etiquetas: extremadura , ilegal , urbanización
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
La junta ha decidido desclasificar estas zonas invocando el hecho de que cuando fueron protegidas se dieron “errores científicos” en su delimitación.

SEO/BirdLife señala que cualquier recorte en áreas protegidas basado en “errores iniciales” debe sustentarse en informes científicos rigurosos que demuestren que dichos terrenos carecen, y siempre han carecido, de valores ambientales.

Sin embargo, “estos informes no se han facilitado durante el periodo de participación pública, pese a haber

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sotillo #6 sotillo
#4 Quiere evitar tener que devolver a Europa el dinero que han cobrado en subvenciones por la declaración de zona protegida, buena suerte extremeños, vais a sufrir como los trumpistas yankis, quien vota basura….
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BobbyTables #2 BobbyTables
Y todo esto después de sentencia judicial y estar esperando años....
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#5 To_lo_loco
El pueblo ha hablado: que todo arda.
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aupaatu #9 aupaatu *
Señoritos cazadores y latinfundistas que contribuyen al progreso de unos pocos,con la colaboración incondicional de los lugareños, que pare viven en otro mundo paralelo
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reithor #7 reithor
Cagó dios
en Cáceres y en Badajoz.
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loborojo #3 loborojo
Los ricos siempre ganan, hasta que lo pierde todo.
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Andreham #1 Andreham
Algún día, aunque sea dentro de 200 o 300 años, pagarán.
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JohnSecada #8 JohnSecada
7500 Ha son 75 Km2

Extremadura tiene 41.600

Eso es un 0,2% de la superficie

Menuda no-ticia
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Urasandi #10 Urasandi
#8 Ahora calcula el % del parque natural.
Mejor aún, calcula el % de zona edificado dentro del parque.
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Ashark #11 Ashark
#8 Ya. Pero Extremadura no es un mapa, donde todo es papel. Desde el punto de vista ecológico, hay espacios que no valen nada por degradados o destruidos. En cambio los hay que son insustituibles, algunos de unas pocas hectáreas.
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menéame