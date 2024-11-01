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La extrema derecha progresa en municipales en Francia, la izquierda lidera París

La extrema derecha progresa en municipales en Francia, la izquierda lidera París

La extrema derecha encabezó este domingo la primera vuelta de los comicios municipales en varias ciudades de Francia y la izquierda resistía en París, en una votación considerada un test del clima político cuando falta un año para la elección presidencial. Aunque los comicios municipales suelen seguir lógicas locales, con listas no partidarias en la mayoría de las 35.000 localidades francesas, el escrutinio permite medir el peso de los partidos antes de la presidencial de 2027.

| etiquetas: francia , elecciones municipales , izquierdas , derechas
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1 comentarios
4 1 0 K 63 politica
Andreham #1 Andreham
Es gracioso porque los derechos y beneficios que ha conseguido la izquierda, la gente los da por ganados para siempre; y prefiere sentirse contento con lo que hay y votar a la extrema derecha para que los nuevos no consigan esos derechos y beneficios... sin darse cuenta de que a ellos también se lo van a quitar.
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menéame