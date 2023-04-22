¿Extraterrestres entre nosotros? Altos funcionarios de inteligencia estadounidenses debaten sobre ovnis en una histórica sesión informativa sobre seguridad (ENG)

Funcionarios de inteligencia de EE. UU., incluido el Director de Inteligencia Nacional Avril Haines, director de la CIA William Burns, y el general. Pablo Nakasone, director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), convocado en el Base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson en Ohio para una reunión informativa sobre seguridad nacional el viernes. También estuvo presente el Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, y ambos de Estados Unidos.