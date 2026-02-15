·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8624
clics
Trump lanza una amenaza sobre las midterms en Truth Social
5698
clics
Se fueron las cámaras
5505
clics
El mercado más bonito de España se llama ‘la catedral de la gastronomía’: casi 300 puestos, estilo modernista, cúpulas de hierro y cristal y Bien de Interés Cultural
7165
clics
Este titular es falso
4423
clics
China no parece real: robots e ingeniería futurista
más votadas
476
Un alto cargo reconoce ante la jueza de la dana que la Generalitat retuvo seis meses la prueba clave de los vídeos del Cecopi
370
Un Watch: La ONG pro israelí que publicó el vídeo manipulado de Francesca Albanese [ITA]
400
El enemigo de la humanidad que demoniza a Albanese
422
Sánchez se desmarca del escudo nuclear antes sus socios de la OTAN y vuelve a rechazar subir el gasto en defensa al 5%
529
El clan Delgado: los empresarios condenados por narcotráfico que organizaron la gala en Mar-a-Lago donde colaboraron Ayuso, Negre y Milei
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
20
meneos
28
clics
Los extranjeros ya protagonizan la mitad de las compras de vivienda en barrios como la Barceloneta
El peso del comprador de nacionalidad extranjera es particularmente alto en Ciutat Vella, con un 42% de las operaciones en 2025
|
etiquetas
:
vivienda
,
catalunya
,
barcelona
16
4
3
K
138
actualidad
18 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
4
3
K
138
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
El_pofesional
*
Bueno, aquí tenéis otro que abusa del primer comentario, y con 20 de karma. Por supuesto, me puso en ignore el día que se lo dije.
¿Cómo se proponen cambios en las normas?
Comentario relacionado:
www.meneame.net/story/uno-cada-cinco-diputados-incluyendo-sanchez-feij
8
K
86
#4
xaxipiruli
#2
En tu cruzada por mejorar este foro estás spameando y acosando ¿no?.
1
K
18
#5
El_pofesional
#4
No.
0
K
10
#7
Dav3n
#5
Hay alguna norma que impida a quien envía hacer el primer comentario?
Pregunto desde la ignorancia.
0
K
12
#9
El_pofesional
#7
No. Por eso pregunto cómo se hace para proponer cambios de normas.
Lo que sí hay es normas contra el microblogging, pero hay usuarios muy inteligentes que consiguen hacer microblogging sin saltarse las normas, como el autor de este meneo. Por eso hay que actualizarlas.
0
K
10
#10
Dav3n
#9
El microblogging está prohibido en la entradilla para evitar desvirtuar las noticias.
Comentar en el espacio de comentarios es solo eso: dar tu opinión respecto a la noticia.
A mí me suena a pataleta personal pero vamos, que puedes pagar el premium y hacerte coleguita de las vacas sagradas, quizás consigas más que spammeando sin descanso con algo que carece de sentido alguno.
2
K
29
#11
El_pofesional
*
#10
El microblogging está prohibido en la entradilla para evitar desvirtuar las noticias.
Vaya, has dado en el clavo sin darte cuenta: Si desvirtúan esas noticias con el primer comentario en azul, que está a 2 centímetros de la entradilla y siempre arriba, en lugar de hacerlo con la entradilla, ¿ya no es microblogging?
Joder, cualquiera diría que las normas necesitan revisarse porque alguien está abusando de ellas para conseguir lo que se prohíbe explícitamente con la norma sobre microblogging.
Venga, ánimo con ello.
Cc
#7
0
K
10
#12
Dav3n
#11
Vamos, que como a ti no te gusta que el que envía pueda coger la pole, el resto debemos comulgar con tus chorradas.
Po fale, pos mu bien, pos m'alegro
Sabes qué es lo que no me gusta a mí? Que los bots puedan quedarse la pole y desvirtuar un envío con trolas y medias verdades deliberadamente.
Sabes qué hago? Me aguanto.
Ah, y tampoco me gustan los lloricas
1
K
22
#13
El_pofesional
#12
Vamos a ver, me has pedido explicaciones y te las he dado. ¿Que no te gustan? Perfecto, pero no me vengas con hombres de paja a estas alturas de la vida, porque me dan bastante vergüenza ajena.
0
K
10
#15
Dav3n
*
#13
A mi lo que me da vergüenza ajena es que alguien no distinga "noticia" de "comentarios".
Vamos, que para ti es lo mismo "información" que "opinión" sobre dicha "información".
Deja de llorar y deja de spammear envíos ya que hablas de "vergüenza ajena"...
0
K
12
#16
El_pofesional
#15
Sigues intentándome convencer sobre lo que he dicho o quería decir, cuando está bastante bien escrito en mis comentarios.
Entiendo que estas técnicas tan avanzadas suelen funcionarte, pero aquí no va a ser. No pierdas más tu tiempo.
0
K
10
#6
elsnons
La Barceloneta es un barrio sin ascensores donde predominan los cuartos de casa pisos pequeños de cuatro e incluso cinco alturas que hay que subir escaleras.
Hace ya muchos años la gente mayor abandonó los pisos buscando plantas bajas . El barrio marinero de Barcelona tiene dos avenidas importantes y un par de calles comerciales nada más el resto son mini cuadrículas parecidas al ensanche donde predominan los mini pisos aludidos.
Que ha pasado, que los extranjeros les ha gustado el barrio de…
» ver todo el comentario
1
K
23
#8
Dav3n
#6
Bonita forma de edulcorar uno de los procesos de gentrificación más evidentes de toda BCN.
3
K
39
#3
Borgiano
Pues mira que me extraña, teniendo en cuenta que en Barcelona disfrutan desde hace años del triple combo progre en Hay-untamiento / Generalitat / Gobierno Central.
1
K
21
#1
NPCMeneaMePersigue
El 50% en Alicante, en pueblos de Mallorca mientras te señalan al pobre inmigrante que comete un delito ellos te tiran del barrio, te suben los precios
Lo arreglamos difundiendo cambio climático en redes sociales, mal tiempo, masificacion
2
K
21
#14
DatosOMientes
#1
Oye, esta semana hay 2x1 en papel de aluminio en Mercadona. Te lo digo para que acumules, NPCGPT.
0
K
14
#17
BoosterFelix
#1
El capitalismo y la monarquía se descojonan viéndoos echar la culpa de vuestra pobreza y precariedad a los extranjeros.
Estamos pidiendo racionalidad político-económica en un país en el que se defiende como un derecho el poder hacer nacer a las proles en la pobreza, en la precariedad, y en el fraudulento régimen explotador capitalista y monárquico que las causan.
No debemos, pues, perder de vista la dimensión cultural, pues el factor cultural es poderosísimo. Hasta la pobreza, el…
» ver todo el comentario
0
K
11
#18
wata
El gran reemplazo "bueno" ha comenzado. En Madrid ya lleva un tiempo. Y en Marbella. Y en Baleares... Seguimos?
0
K
12
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿Cómo se proponen cambios en las normas?
Comentario relacionado: www.meneame.net/story/uno-cada-cinco-diputados-incluyendo-sanchez-feij
Pregunto desde la ignorancia.
Lo que sí hay es normas contra el microblogging, pero hay usuarios muy inteligentes que consiguen hacer microblogging sin saltarse las normas, como el autor de este meneo. Por eso hay que actualizarlas.
Comentar en el espacio de comentarios es solo eso: dar tu opinión respecto a la noticia.
A mí me suena a pataleta personal pero vamos, que puedes pagar el premium y hacerte coleguita de las vacas sagradas, quizás consigas más que spammeando sin descanso con algo que carece de sentido alguno.
Vaya, has dado en el clavo sin darte cuenta: Si desvirtúan esas noticias con el primer comentario en azul, que está a 2 centímetros de la entradilla y siempre arriba, en lugar de hacerlo con la entradilla, ¿ya no es microblogging?
Joder, cualquiera diría que las normas necesitan revisarse porque alguien está abusando de ellas para conseguir lo que se prohíbe explícitamente con la norma sobre microblogging.
Venga, ánimo con ello.
Cc #7
Po fale, pos mu bien, pos m'alegro
Sabes qué es lo que no me gusta a mí? Que los bots puedan quedarse la pole y desvirtuar un envío con trolas y medias verdades deliberadamente.
Sabes qué hago? Me aguanto.
Ah, y tampoco me gustan los lloricas
Vamos, que para ti es lo mismo "información" que "opinión" sobre dicha "información".
Deja de llorar y deja de spammear envíos ya que hablas de "vergüenza ajena"...
Entiendo que estas técnicas tan avanzadas suelen funcionarte, pero aquí no va a ser. No pierdas más tu tiempo.
Hace ya muchos años la gente mayor abandonó los pisos buscando plantas bajas . El barrio marinero de Barcelona tiene dos avenidas importantes y un par de calles comerciales nada más el resto son mini cuadrículas parecidas al ensanche donde predominan los mini pisos aludidos.
Que ha pasado, que los extranjeros les ha gustado el barrio de… » ver todo el comentario
Lo arreglamos difundiendo cambio climático en redes sociales, mal tiempo, masificacion
Estamos pidiendo racionalidad político-económica en un país en el que se defiende como un derecho el poder hacer nacer a las proles en la pobreza, en la precariedad, y en el fraudulento régimen explotador capitalista y monárquico que las causan.
No debemos, pues, perder de vista la dimensión cultural, pues el factor cultural es poderosísimo. Hasta la pobreza, el… » ver todo el comentario