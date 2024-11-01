Extrabajadores de Puy du Fou denuncian un cementerio de animales dentro del parque

Ocas, gansos, corderos, cabras, ovejas y conejos fueron algunas de las especies que los responsables del departamento de animales y caballería pedían a sus equipos que enterraran, según denuncian a elDiario.es, una práctica que se considera ilegal
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Me alegro que entierren a los pobres animales que mueran. Estaría feo comerselos,
Todo es mejorable, pero que se centren en las grandes explotadoras con animales malviviendo. No en un parque que medio cuida bien a los animales que tiene.
LA VERDAD DETRÁS DE PUY DU FOU: El parque ULTRACATÓLICO que tergiversa la historia de España
www.meneame.net/story/visite-poy-du-fou-parque-ultracatolico-tergivers
www.youtube.com/watch?v=WzQkTUGKAeY
Ni respeto laboral, ni bienestar animal, ni salud publica, pero coño, ni rigor histórico. En la edad media si se moría un bicho o se lo comían o se lo dejaban a las alimañas o lo quemaban, pero no andaban por ahí enterrándolo.
Pues esto debe saberse y no debe pasar desapercibido. Ni una peseta caerá de mi cuenta en ese parque.
Que se saltan la legalidad cuando les sale del higo y demás... No parece un buen sitio educativo ni na de na.