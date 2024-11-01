edición general
23 meneos
92 clics
Extrabajadores de Puy du Fou denuncian un cementerio de animales dentro del parque

Extrabajadores de Puy du Fou denuncian un cementerio de animales dentro del parque

Ocas, gansos, corderos, cabras, ovejas y conejos fueron algunas de las especies que los responsables del departamento de animales y caballería pedían a sus equipos que enterraran, según denuncian a elDiario.es, una práctica que se considera ilegal

| etiquetas: puy du fou , cementerio , animal
19 4 1 K 224 actualidad
13 comentarios
19 4 1 K 224 actualidad
Dakaira #1 Dakaira
Cada cosa nueva que sale de ese sitio infecto es más espeluznante que lo anterior...
2 K 43
#12 concentrado
#1 Recrean la edad media en todos los ámbitos.
0 K 19
Tarod #13 Tarod *
#2 #1 Gran parque!! Muy originla y bien preparado.
Me alegro que entierren a los pobres animales que mueran. Estaría feo comerselos,

Todo es mejorable, pero que se centren en las grandes explotadoras con animales malviviendo. No en un parque que medio cuida bien a los animales que tiene.
0 K 11
rutas #4 rutas *
Relacionada:

LA VERDAD DETRÁS DE PUY DU FOU: El parque ULTRACATÓLICO que tergiversa la historia de España
www.meneame.net/story/visite-poy-du-fou-parque-ultracatolico-tergivers
www.youtube.com/watch?v=WzQkTUGKAeY
1 K 28
Dakaira #7 Dakaira
#4 esto iba a poner ahora y si tiras del hilo también hay noticias chungas de cómo se tratan a personas, animales y la cantidad de negligencias que tienen a sus espaldas...
0 K 18
pitercio #10 pitercio *
Un animal muerto hay que ponerlo a disposición de un gestor autorizado. Debe haber un punto de depósito identificado y seguro en la instalación, para que lo retire de allí un gestor. Todo debe quedar registrado con sus correspondientes actas y guías de entrega, recogida, transporte y depósito”.

Ni respeto laboral, ni bienestar animal, ni salud publica, pero coño, ni rigor histórico. En la edad media si se moría un bicho o se lo comían o se lo dejaban a las alimañas o lo quemaban, pero no andaban por ahí enterrándolo.
1 K 25
Dakaira #8 Dakaira
#_6 hay normas para esto porque si, suponen un problema...
1 K 21
#2 Leclercia_adecarboxylata *
He oido hablar muy bien de este parque, especialmente de padres que llevan a sus hijos. Se presenta como algo cultural con espectáculos de calidad y especialmente como algo instructivo para los niños.

Pues esto debe saberse y no debe pasar desapercibido. Ni una peseta caerá de mi cuenta en ese parque.
0 K 20
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 pues mis padres fueron el año pasado y me hablaron fatal de él
0 K 20
Dakaira #5 Dakaira
#2 a parte de no respetar los derechos laborales, estar fundado por un ultrareligioso que tergiversa la historia desde una perspectiva rara, conservadora cuando no inventada.
Que se saltan la legalidad cuando les sale del higo y demás... No parece un buen sitio educativo ni na de na.
1 K 38
ElBeaver #6 ElBeaver
Los animales muertos, al ser enterrados y transformados en compost, no suponen un problema.
0 K 7
rutas #9 rutas *
#6 Si han muerto por una enfermedad contagiosa, y el cadáver se entierra en cualquier rincón de cualquier manera, se puede propagar la enfermedad y generar un problema medioambiental morrocotudo. Es completamente ilegal enterrar animales muertos sin control sanitario.
3 K 41
ElBeaver #11 ElBeaver
#9 A menos que se elimine a la fauna silvestre, que es la que verdaderamente porta parásitos y enfermedades contagiosas, no le veo sentido, ya que los animales domésticos no suelen ser el foco del problema.
0 K 7

menéame