Un exrecluso pone en grave riesgo al Partido Popular. Ocultó material del PP. Todo se ha destapado esta tarde durante el juicio de la Kitchen, según Ekaizer. Señala a un personaje, Isidro Sánchez, un hacker dedicado a temas criminales. Hicieron buenas migas. Según documentos del sumario, existe material en una nube. Pactaron un pago de 5.000 euros por los dispositivos.