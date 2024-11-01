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Un exrecluso pone en grave riesgo al Partido Popular. Ocultó material del PP

Un exrecluso pone en grave riesgo al Partido Popular. Ocultó material del PP  

Un exrecluso pone en grave riesgo al Partido Popular. Ocultó material del PP. Todo se ha destapado esta tarde durante el juicio de la Kitchen, según Ekaizer. Señala a un personaje, Isidro Sánchez, un hacker dedicado a temas criminales. Hicieron buenas migas. Según documentos del sumario, existe material en una nube. Pactaron un pago de 5.000 euros por los dispositivos.

| etiquetas: exrecluso , pp , material , oculto , caso , kichen
24 5 4 K 261 politica
7 comentarios
24 5 4 K 261 politica
vicus. #1 vicus.
PP, banda criminal a Soto del Real!!!
4 K 73
WcPC #3 WcPC
La verdad, es muy triste, pero no creo que el PP tenga ningún problema robe lo que robe y haga lo que haga.
Tiene a la cúpula judicial de su parte y los votantes votan sin importar lo que ocurra.
Que bien, es bueno mostrar la podredumbre, pero por los posibles nuevos votantes, y eso no va a "poner en peligro al PP".
Lo dicho, ojalá me equivoque.
1 K 22
josde #4 josde
#3 No te equivocaras mucho, pagara algún tonto cabeza de turco y todo solucionado.
1 K 30
oscarius #6 oscarius
#3 Yo ya no espero nada al respecto. Hay ciertas personas que no es que sean inviolables (el emérito lo era y de ahí viene repercutido, el dislate de la justicia española) sino que son invulnerables. Tienen la cara de cemento armado con epoxi, tungsteno y vanadio.
1 K 22
#7 Leon_Bocanegra
#3 le acabo de enseñar la noticia a una compañera de trabajo.

Si respuesta es que sacan esto para tapar lo de la pedazo de sinvergüenza de la mujer de Sánchez y todo lo que ha robado.

Enfermera, 30 y pocos años. Trabajando para la pública.
Se puede ser más necia?
3 K 37
#2 pirat
putos pijos psicópatas
1 K 18
elgranpilaf #5 elgranpilaf
Puede ser cualquiera del PP :troll:
0 K 10

menéame