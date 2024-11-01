Un exrecluso pone en grave riesgo al Partido Popular. Ocultó material del PP. Todo se ha destapado esta tarde durante el juicio de la Kitchen, según Ekaizer. Señala a un personaje, Isidro Sánchez, un hacker dedicado a temas criminales. Hicieron buenas migas. Según documentos del sumario, existe material en una nube. Pactaron un pago de 5.000 euros por los dispositivos.
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Tiene a la cúpula judicial de su parte y los votantes votan sin importar lo que ocurra.
Que bien, es bueno mostrar la podredumbre, pero por los posibles nuevos votantes, y eso no va a "poner en peligro al PP".
Lo dicho, ojalá me equivoque.
Si respuesta es que sacan esto para tapar lo de la pedazo de sinvergüenza de la mujer de Sánchez y todo lo que ha robado.
Enfermera, 30 y pocos años. Trabajando para la pública.
Se puede ser más necia?