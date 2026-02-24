Las exportaciones rusas de petróleo están por encima de los niveles anteriores a la guerra en Ucrania, según un informe (FR)

A pesar de una disminución el año pasado, Rusia todavía está exportando más petróleo crudo que antes 2022, según muestra un informe de un grupo de expertos finlandés publicado el martes. El volumen de exportaciones de crudo ruso sigue siendo un 6% más alto que los niveles anteriores a la guerra, a pesar de las sanciones occidentales contra la “flota fantasma”, según el Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio (CREA). La flota fantasma rusa, cuyos números oscilan entre 600 y 1.400 barcos, según las estimaciones, es utilizada por Moscú ..