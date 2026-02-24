Las exportaciones rusas de petróleo están por encima de los niveles anteriores a la guerra en Ucrania, según un informe (FR)

A pesar de una disminución el año pasado, Rusia todavía está exportando más petróleo crudo que antes 2022, según muestra un informe de un grupo de expertos finlandés publicado el martes. El volumen de exportaciones de crudo ruso sigue siendo un 6% más alto que los niveles anteriores a la guerra, a pesar de las sanciones occidentales contra la “flota fantasma”, según el Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio (CREA). La flota fantasma rusa, cuyos números oscilan entre 600 y 1.400 barcos, según las estimaciones, es utilizada por Moscú ..
En todo caso, lo que les duele son los ingresos y hoy día están vendiendo casi a pérdidas.
Sin embargo, los ingresos petroleros de Moscú, que alimentan su máquina de guerra, cayeron por debajo de los niveles anteriores a la invasión, ya que Rusia se vio obligada a aplicar descuentos en sus precios, según el informe. Estos ingresos disminuyeron un 18% interanual
No se si las sanciones serviran o no. Para el objetivo con el que se han puesto (parar la guerra), obviamente no han funcionado.
En cuanto al argumento que tu crees que demuestra que funcionan.... si las exportaciones han caido un 6% y el precio medio global del petroleo en 2025 es entre un 10-15% inferior al precio medio global del petroleo en 2024.
No se amigo Enesimo, no se yo. ¿Estas seguro que es es el argumento que quieres usar?
