edición general
7 meneos
62 clics
Una explosión en cadena pudo generar la primera superkilonova observada en el cosmos

Una explosión en cadena pudo generar la primera superkilonova observada en el cosmos

La detección simultánea de ondas gravitacionales y una explosión estelar en cascada ha llevado a los astrónomos a plantear la existencia de un fenómeno nunca visto hasta ahora: la superkilonova.

| etiquetas: superkilonova , cosmos , explosión
5 2 0 K 114 astronomia
3 comentarios
5 2 0 K 114 astronomia
Tx4 #1 Tx4
Masivo
0 K 11
Raziel_2 #2 Raziel_2
#1 Bro!
0 K 11
Spirito #3 Spirito
Fue un efecto meneoso o meneante.
0 K 9

menéame