·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8400
clics
MALEMÁTICAS CCCIV: comparativas tramposas sobre El Gordo de Navidad
6550
clics
Escrutinio en tiempo real elecciones Extremadura: Web oficial de la junta
7409
clics
Un gamer chino paso dos años sin salir de la habitación del hotel [ENG]
5421
clics
Los premios Nikon de la vida silvestre: las fotos de animales más divertidas de 2025
3605
clics
El plan de Wang Huning para que Estados Unidos colapse
más votadas
459
La Audiencia de Madrid anula la orden del juez Peinado de recabar todos los correos de Begoña Gómez en siete años
427
Los BRICS redoblan su amenaza al dólar con una divisa común basada en oro y una venta masiva de bonos de EEUU
398
El abandono y los recortes de Moreno Bonilla están poniendo en riesgo la salud y la vida de los andaluces
402
Hospital de Estados Unidos pierde parte del cráneo de una paciente tras una cirugía e intenta enmendar el error con un vale para gasolina de 25 dólares
596
Trump ha convertido a los Estados Unidos en un enemigo de Europa: ha llegado la hora de responder
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
62
clics
Una explosión en cadena pudo generar la primera superkilonova observada en el cosmos
La detección simultánea de ondas gravitacionales y una explosión estelar en cascada ha llevado a los astrónomos a plantear la existencia de un fenómeno nunca visto hasta ahora: la superkilonova.
|
etiquetas
:
superkilonova
,
cosmos
,
explosión
5
2
0
K
114
astronomia
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
0
K
114
astronomia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Tx4
Masivo
0
K
11
#2
Raziel_2
#1
Bro!
0
K
11
#3
Spirito
Fue un efecto meneoso o meneante.
0
K
9
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente