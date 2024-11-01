Un experimento ha puesto a cuatro chatbots de EEUU y dos de China a invertir 10.000 dólares en criptomonedas. Los chinos están arrasando

¿Qué pasaría si le dieras 10.000 dólares a GPT-5 para que los invirtiese en criptomonedas? ¿Y si se los dieses al mismo tiempo a otros modelos y compitiesen entre ellos? Eso es justo la idea que han tenido en Nof1... y el resultado está siendo fascinante. Seis modelos invirtiendo en criptos. Los responsables de Nof1 han creado Alpha Arena, un nuevo tipo de benchmark que según ellos "se hace más difícil cuanto más inteligente es la IA".