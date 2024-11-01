edición general
14 meneos
150 clics
Un experimento ha puesto a cuatro chatbots de EEUU y dos de China a invertir 10.000 dólares en criptomonedas. Los chinos están arrasando

Un experimento ha puesto a cuatro chatbots de EEUU y dos de China a invertir 10.000 dólares en criptomonedas. Los chinos están arrasando

¿Qué pasaría si le dieras 10.000 dólares a GPT-5 para que los invirtiese en criptomonedas? ¿Y si se los dieses al mismo tiempo a otros modelos y compitiesen entre ellos? Eso es justo la idea que han tenido en Nof1... y el resultado está siendo fascinante. Seis modelos invirtiendo en criptos. Los responsables de Nof1 han creado Alpha Arena, un nuevo tipo de benchmark que según ellos "se hace más difícil cuanto más inteligente es la IA".

| etiquetas: nof1 , ai , inversion , criptomonedas
11 3 3 K 134 actualidad
7 comentarios
11 3 3 K 134 actualidad
Torrezzno #1 Torrezzno
Relacionada: www.meneame.net/story/gpt5-claude-sonnet4-5-gemini-2-5pro-grok-4-deeps

Como ya llevan un tiempo doy el articulo de Xataka como complemento
2 K 41
#3 Eukherio *
Arrasando, lo que se dice arrasando... La semana pasada leí lo del experimento, miré y casi estaban todas en pérdidas. Ahora se ve que las chinas tuvieron unos cuantos movimiento cojonudos y van destacadas, pero no hay ninguna que tuviese un crecimiento sostenido, con lo que con una mala jugada vuelven a las pérdidas.
2 K 30
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
"¿Qué pasaría si le dieras 10.000 dólares a GPT-5 para que los invirtiese en criptomonedas? ¿Y si se los dieses al mismo tiempo a otros modelos y compitiesen entre ellos?"

No pasaria nada bueno, en ninguno de los casos
Otro articulo sensacionalista de Xataka, para conseguir vuestros clicks.

#3 os lo explica mejor
0 K 10
#5 mcfgdbbn3 *
Momento de "indecisión Libra": xD
- Apoyar a Google Gemini porque es mi signo.
- Desear que a Google Gemini le vaya mal porque es de Google.

Mientras me decido desearé que a OpenAI le vaya aún peor. :-P
1 K 27
Mangione #6 Mangione
Amen de que los modelos chinos son mejores que los norteamericanos... DeepSeek está basado en el trabajo de un inversor chino de mucho éxito. No me extraña.
0 K 10
kastanedowski #7 kastanedowski
Quien escribe estos artículos? una AI o un becario recién llegado? la cantidad de errores lógicos que tiene.

Titular sensacionalista, Clickbait de libro, generalización apresurada

"Alguien le dio 10.000 euros a una IA china y a otra estadounidense... y hubo un resultado inesperado"
"Los chinos están arrasando"

Muestra de 11 días que NO es estadísticamente significativo.
6 modelos, 1 temporada que NO permite generalizar.
DeepSeek y Qwen ganan hoy, pero GPT-5…   » ver todo el comentario
0 K 10
#2 exeware
Los chinos van ganando la loteria.
0 K 9

menéame