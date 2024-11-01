Un experimento ha puesto a cuatro chatbots de EEUU y dos de China a invertir 10.000 dólares en criptomonedas. Los chinos están arrasando

¿Qué pasaría si le dieras 10.000 dólares a GPT-5 para que los invirtiese en criptomonedas? ¿Y si se los dieses al mismo tiempo a otros modelos y compitiesen entre ellos? Eso es justo la idea que han tenido en Nof1... y el resultado está siendo fascinante. Seis modelos invirtiendo en criptos. Los responsables de Nof1 han creado Alpha Arena, un nuevo tipo de benchmark que según ellos "se hace más difícil cuanto más inteligente es la IA".
Como ya llevan un tiempo doy el articulo de Xataka como complemento
No pasaria nada bueno, en ninguno de los casos
Otro articulo sensacionalista de Xataka, para conseguir vuestros clicks.
#3 os lo explica mejor
- Apoyar a Google Gemini porque es mi signo.
- Desear que a Google Gemini le vaya mal porque es de Google.
Mientras me decido desearé que a OpenAI le vaya aún peor.
Titular sensacionalista, Clickbait de libro, generalización apresurada
"Alguien le dio 10.000 euros a una IA china y a otra estadounidense... y hubo un resultado inesperado"
"Los chinos están arrasando"
Muestra de 11 días que NO es estadísticamente significativo.
6 modelos, 1 temporada que NO permite generalizar.
DeepSeek y Qwen ganan hoy, pero GPT-5… » ver todo el comentario