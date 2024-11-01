edición general
Un experimento confirma que los macacos pueden seguir el ritmo de la canción 'Everybody' de los Backstreet boys

En una sala silenciosa del laboratorio, dos macacos esperan atentos. Suena la base rítmica de "Everybody (Backstreet's Back)", de los Backstreet Boys, y al compás, una mano peluda comienza a moverse, marcando el ritmo con sorprendente precisión. No es casualidad ni coincidencia: estos primates han sido entrenados para hacerlo. Lo que parece un curioso número de circo podría estar, según algunos científicos, abriendo una ventana hacia el pasado más remoto de la musicalidad humana.

MiguelDeUnamano
Con reguetón no lo han intentado para que los macacos no les tiren sus propias heces. xD
maxxcan
#5 mejor comentario ever
themarquesito
Esto va directo a los premios IgNobel
#1 poxemita
Era su público objetivo.
#2 Leclercia_adecarboxylata
#1 Pues sinceramente, era una canción muy buena y fue un ejemplo más de que los 90 fueron musicalmente mucho mejores que los 80.
#3 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
Me pregunto quien financiará el estudio, ¿Spotify?. Con lo que cuesta obtener un grant.

De todas formas cuando hagan 'headbanging' con Slayer me parecerá más interesante el artículo {0x1f601} .
