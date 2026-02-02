·
3
meneos
3
clics
La exministra Pilar Alegría se arriesga al peor resultado del PSOE en Aragón
En apenas una semana, el porcentaje de votantes socialistas indecisos ha bajado casi cuatro puntos, pero no en su favor. El sondeo es posterior al accidente de Adamuz
|
etiquetas
:
alegría
,
resultado
,
psoe
2
1
0
K
23
politica
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
23
politica
#2
Alakrán_
No pasa nada, el resultado lo arregla la izquierda a la izquierda del PSOE.
El chiste se cuenta solo.
2
K
31
#1
Pertinax
*
La CHA sabe que va a pillar cacho de esto, por eso no quiere saber nada de alianzas.
1
K
26
#3
CharlesBrowson
que tampoco se chinen, que aun tienen uñas para excarvar mas para abajo
1
K
17
#4
plutanasio
Y la Chusa es la siguiente.
0
K
7
El chiste se cuenta solo.