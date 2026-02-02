edición general
3 meneos
3 clics
La exministra Pilar Alegría se arriesga al peor resultado del PSOE en Aragón

La exministra Pilar Alegría se arriesga al peor resultado del PSOE en Aragón

En apenas una semana, el porcentaje de votantes socialistas indecisos ha bajado casi cuatro puntos, pero no en su favor. El sondeo es posterior al accidente de Adamuz

| etiquetas: alegría , resultado , psoe
2 1 0 K 23 politica
4 comentarios
2 1 0 K 23 politica
Alakrán_ #2 Alakrán_
No pasa nada, el resultado lo arregla la izquierda a la izquierda del PSOE.
El chiste se cuenta solo.
2 K 31
Pertinax #1 Pertinax *
La CHA sabe que va a pillar cacho de esto, por eso no quiere saber nada de alianzas.
1 K 26
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
que tampoco se chinen, que aun tienen uñas para excarvar mas para abajo
1 K 17
plutanasio #4 plutanasio
Y la Chusa es la siguiente.
0 K 7

menéame