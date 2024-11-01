edición general
La exjefa de David Sánchez achaca la creación del puesto a la Diputación de Gallardo: "Se obedeció al superior"

La exdirectora del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Elisa Moriano, ha negado cualquier responsabilidad con la creación del puesto de trabajo del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. Moriano -a quien David Sánchez se refirió en su interrogatorio como su "jefa"- sostiene que no tenía "capacidad legal" para ordenar que se creara el puesto de coordinador de conservatorios a la par que asegura que obedeció órdenes de sus superiores jerárquicos dentro del ente que presidía el socialista Miguel Ángel Gallardo.

"por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en relación con la creación de la plaza pública que consiguió el hermano del presidente del Gobierno, al considerar que se confeccionó para él."

Esto me recuerda a la oficina del Español.
#5 De Ayuso, pero ahí todos callados como putas
#10 Si lo hace ella no es malversación.
#5 La diferencia es que lo de Tony Cantó no era un puesto funcionarial
Es que a este señor le podrían haber creado un puesto a dedo como tantos otros
Pero en el ansia pura decidieron hacerlo funcionario y crear una falsa oposición

Ansia pura

Además se necesitaba un puesto cerca de Portugal para poder defraudar mejor a hacienda
Solo podía ser en Badajoz, a 10 km de la frontera. Y claro, donde enchufas a un musico en un puesto bien pagado en Badajoz

Oye llama al de la diputación a ver qué…   » ver todo el comentario
Tranquilos, que Nacho Duato le graba un vídeo y le demuestra que el favor se lo hizo David Sánchez a Badajoz.
#19 Busca los que hay en la provincia.
Yo acabo de hacerlo. ;)
#24 sin buscarlo: 1?
#25 Suma la Escuela municipal de Zafra, al conservatorio de Badajoz capital.
#28 pues poco me parece un coordinador, necesitarán 3 o 4
#14 teniendo razón con lo de David Sánchez, la pierdes cuando dediendes a Cantó y su chollito.
Una pena que pese más defender s tu opción política que la verdad.
#7 por eso, es la provincia más pobre, buscan dinamizarla creando más trabajo público!
#17 si hubiera sido el hermano de Rajoy tú estarías aquí lamiéndole las pelotas heridas a Don Mariano.
#8 cuando para justificar un tema, se saca otro del de enfrente, está claro que es injustificable.
Ostia , ya está aquí el propagandista soltando sus soflamas.
#11 Si hubiera sido un hermano de Rajoy
Tendríamos hasta musical
Enchufado que no pisaba el trabajo, que decía vivir en Portugal para pagar menos impuestos aunque todo era un enorme fraude a Hacienda ya que residía en Moncloa pagado por todos

En En UK Boris Johnson que dimitió por unas fiestas en época del COVID. Fiestas normalitas de empleados del gobierno. Nada de putas como las del PSOE

Y luego pedís que la derecha sea europea. Nos lo dice nuestra latinoamericana izquierda
Que a todo esto. Nadie ha pensado que cojones hacía la Diputación provincial creando un puesto de coordinador de conservatorios cuando estos, como en todas las comunidades autónomas son gestionados como centros educativos por las autonomías
Las diputaciones ni pinchan ni cortan en un conservatorio de música que tiene categoría de centro educativo como un instituto
Coordinador de que?
Es curioso que la responsable de cultura no tuviera nada que ver en ese puesto y que un presidente de diputación…   » ver todo el comentario
#1 Y lo más curioso es que en Badajoz no hay varios conservatorios para coordinar.
Hay un sólo Conservatorio que tiene dos edificios contiguos, uno para estudios medios y otros los superiores.
#2 Es que es una tomadura de pelo BRVTAL
Indefendible
Si existiese un coordinador de conservatorios sería un funcionario de la Consejería de educación de la Junta no de una diputación provincial

Es curioso también como se eligió Badajoz, la capital de provincia más cercana a Portugal. Una excusa para empadronarse en Portugal
Los Sánchez no tienen relación alguna con Badajoz ni con Extremadura
La elección fue únicamente por eso. Excusa para poder pagar menos impuestos

Luego son los mismos que ponían a parir a youtubers andorranos cuando al menos estos se van a vivir allí y viven de su trabajo

Luego por supuesto todo bien ocultado por Hacienda que dirige Marichus
#2 se referirá a toda la provincia.
0 K 8
#1 esa figura de coordinador de conservatorios es un invento que no existe absolutamente en ningún otro lugar.
#3 Y que curioso que lo tengan en la provincia más pobre del país. No la tienen ni en la rica Guipúzcoa y se la inventan en Badajoz

De este caso además de todo lo anterior hay que decir que van los Sánchez a sangrar a la provincia más necesita del país y siempre olvidada

Es ir a robar al pobre

Recordemos que al principio se decía que era el responsable del programa de óperas de la diputación. Claaaaro también. La diputación más pobre del país con un programa de óperas. Ni el Principado de Mónaco
#3 Bueno las han sacado peores como el que puso Ayuso al Tony Canto en Madrid
#8 Que una autonomía rica como Madrid cree una oficina del español como idea de coordinar todo el negocio respecto a esa lengua es NORMAL
En Castilla y León por ejemplo nos llegan al año miles y miles de estudiantes de castellano que quieren aprenderlo en el lugar donde nació
Salamanca vive entre otras cosas de los extranjeros que van allí a aprender castellano. Gente joven que gasta y da vida a la ciudad
En León por ejemplo tenemos una sede de la universidad del Estado de Washington en el…   » ver todo el comentario
#14 Vamos después de eso ya se la vena que te gastas, solo con decir CYL vale, la autonomia feudo del PP de criadero de ladrones y sinvergüenzas.
#15 La comunidad con mejor educación del país desde hace 200 años. Cuna de la universidad más antigua del pais. Creadora de imperios. La Toscana española por su nivel monumental. Esencia de la Hispania goda
Fría, austera, propietaria, temerosa de Dios
Altas montañas y horizontes despejados
La que da comer a España. Ucrania a este lado de Europa
Vino, carne y cereal
Prusia del sur compartiendo país con napolitanos occidentales y occitanos de todo a 100

En mala hora nos juntamos

Parimos España y podemos matarla cuando queremos

Desde su centro
#20 Y donde los jovenes se van porque no tienen porvenir, se te olvida poner que en Fachadoliz es donde mas chorixos hay por metro cuadrado
#1 No te pases con el argumentario de VOX. A ver si ésto (en caso de ser algo), va a ser más grave que la kitchen, gurtel, ...
#6 siempre se os olvidan los ERE.
Pues nada
Yo ahora mismo me voy a la subdelegación del gobierno a robar un ordenador
Y si me dicen algo, bueno, pero es la Gurtel
O Palestina
O el cambio climático
Déjeme en paz señor agente y preocúpese de los problemas graves del mundo

Va a ser un problema que el presidente del gobierno que llegó por una moción de censura contra la corrupción y que se presentaba como el político más limpio de Europa tenga a un hermano acusado de enchufe y fraude fiscal, a…   » ver todo el comentario
#9 Eres tú quien dijo que era lo más grave de toda "Europa occidental", así que no vengas ahora con el y tú más.

Y no. Los eres no son más graves que la kitchen o la gurtel. Para nada.
