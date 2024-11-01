La exjefa de David Sánchez achaca la creación del puesto a la Diputación de Gallardo: "Se obedeció al superior"

La exdirectora del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Elisa Moriano, ha negado cualquier responsabilidad con la creación del puesto de trabajo del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. Moriano -a quien David Sánchez se refirió en su interrogatorio como su "jefa"- sostiene que no tenía "capacidad legal" para ordenar que se creara el puesto de coordinador de conservatorios a la par que asegura que obedeció órdenes de sus superiores jerárquicos dentro del ente que presidía el socialista Miguel Ángel Gallardo.