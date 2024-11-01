La exjefa de David Sánchez achaca la creación del puesto a la Diputación de Gallardo: "Se obedeció al superior"

La exdirectora del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Elisa Moriano, ha negado cualquier responsabilidad con la creación del puesto de trabajo del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. Moriano -a quien David Sánchez se refirió en su interrogatorio como su "jefa"- sostiene que no tenía "capacidad legal" para ordenar que se creara el puesto de coordinador de conservatorios a la par que asegura que obedeció órdenes de sus superiores jerárquicos dentro del ente que presidía el socialista Miguel Ángel Gallardo.
| etiquetas: david sánchez , elisa moriano , diputación , conservatorio
Esto me recuerda a la oficina del Español.
Es que a este señor le podrían haber creado un puesto a dedo como tantos otros
Pero en el ansia pura decidieron hacerlo funcionario y crear una falsa oposición
Ansia pura
Además se necesitaba un puesto cerca de Portugal para poder defraudar mejor a hacienda
Solo podía ser en Badajoz, a 10 km de la frontera. Y claro, donde enchufas a un musico en un puesto bien pagado en Badajoz
Oye llama al de la diputación a ver qué… » ver todo el comentario
Yo acabo de hacerlo.
Una pena que pese más defender s tu opción política que la verdad.
pelotasheridas a Don Mariano.
Tendríamos hasta musical
Enchufado que no pisaba el trabajo, que decía vivir en Portugal para pagar menos impuestos aunque todo era un enorme fraude a Hacienda ya que residía en Moncloa pagado por todos
En En UK Boris Johnson que dimitió por unas fiestas en época del COVID. Fiestas normalitas de empleados del gobierno. Nada de putas como las del PSOE
Y luego pedís que la derecha sea europea. Nos lo dice nuestra latinoamericana izquierda
Las diputaciones ni pinchan ni cortan en un conservatorio de música que tiene categoría de centro educativo como un instituto
Coordinador de que?
Es curioso que la responsable de cultura no tuviera nada que ver en ese puesto y que un presidente de diputación… » ver todo el comentario
Hay un sólo Conservatorio que tiene dos edificios contiguos, uno para estudios medios y otros los superiores.
Indefendible
Si existiese un coordinador de conservatorios sería un funcionario de la Consejería de educación de la Junta no de una diputación provincial
Es curioso también como se eligió Badajoz, la capital de provincia más cercana a Portugal. Una excusa para empadronarse en Portugal
Los Sánchez no tienen relación alguna con Badajoz ni con Extremadura
La elección fue únicamente por eso. Excusa para poder pagar menos impuestos
Luego son los mismos que ponían a parir a youtubers andorranos cuando al menos estos se van a vivir allí y viven de su trabajo
Luego por supuesto todo bien ocultado por Hacienda que dirige Marichus
De este caso además de todo lo anterior hay que decir que van los Sánchez a sangrar a la provincia más necesita del país y siempre olvidada
Es ir a robar al pobre
Recordemos que al principio se decía que era el responsable del programa de óperas de la diputación. Claaaaro también. La diputación más pobre del país con un programa de óperas. Ni el Principado de Mónaco
En Castilla y León por ejemplo nos llegan al año miles y miles de estudiantes de castellano que quieren aprenderlo en el lugar donde nació
Salamanca vive entre otras cosas de los extranjeros que van allí a aprender castellano. Gente joven que gasta y da vida a la ciudad
En León por ejemplo tenemos una sede de la universidad del Estado de Washington en el… » ver todo el comentario
Fría, austera, propietaria, temerosa de Dios
Altas montañas y horizontes despejados
La que da comer a España. Ucrania a este lado de Europa
Vino, carne y cereal
Prusia del sur compartiendo país con napolitanos occidentales y occitanos de todo a 100
En mala hora nos juntamos
Parimos España y podemos matarla cuando queremos
Desde su centro
Pues nada
Yo ahora mismo me voy a la subdelegación del gobierno a robar un ordenador
Y si me dicen algo, bueno, pero es la Gurtel
O Palestina
O el cambio climático
Déjeme en paz señor agente y preocúpese de los problemas graves del mundo
Va a ser un problema que el presidente del gobierno que llegó por una moción de censura contra la corrupción y que se presentaba como el político más limpio de Europa tenga a un hermano acusado de enchufe y fraude fiscal, a… » ver todo el comentario
Y no. Los eres no son más graves que la kitchen o la gurtel. Para nada.