edición general
5 meneos
9 clics
Éxito en el lanzamiento de dos nuevos satélites para el sistema de navegación europeo Galileo

Éxito en el lanzamiento de dos nuevos satélites para el sistema de navegación europeo Galileo

El programa Galileo ha lanzado por primera vez dos satélites con éxito, desde el Puerto Espacial Europeo de Kurú, en la Guayana Francesa. Los satélites, denominados SAT 33 y SAT 34, tienen el objetivo de aportar repuestos a la constelación de satélites en órbita. Este refuerzo pretende facilitar la cobertura y garantizará que el sistema proporcione navegación día y noche a más de cinco mil millones de usuarios de smartphones en todo el mundo.

| etiquetas: astronáutica , satélites , sistema navegación. europa , galileo
4 1 0 K 61 astronomia
3 comentarios
4 1 0 K 61 astronomia
#1 encurtido
Iba al instituto cuando anunciaron esta mierda para competir contra el GPS de EEUU.
1 K 27
Garbns #3 Garbns
#1 El sistema galileo lleva años funcionando, lo que están lanzando son satélites de "reserva"
0 K 11
Joker_2O #2 Joker_2O
#1 Esto ya esta integrado en la mayoría de teléfonos y demás dispositivos actuales, y evita por ejemplo, problemas de precisión cerca de regiones en las EEUU o sus aliados tienen pensado atacar.
Además es mucho mas preciso para su uso civil.
0 K 7

menéame