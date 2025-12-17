Éxito en el lanzamiento de dos nuevos satélites para el sistema de navegación europeo Galileo

El programa Galileo ha lanzado por primera vez dos satélites con éxito, desde el Puerto Espacial Europeo de Kurú, en la Guayana Francesa. Los satélites, denominados SAT 33 y SAT 34, tienen el objetivo de aportar repuestos a la constelación de satélites en órbita. Este refuerzo pretende facilitar la cobertura y garantizará que el sistema proporcione navegación día y noche a más de cinco mil millones de usuarios de smartphones en todo el mundo.