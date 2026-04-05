Existe un “fraude sistemático” para autorizar químicos tóxicos, denuncian 43 científicos

43 científicos de cinco continentes, entre ellos destacados expertos en toxicología, biología, salud pública y medio ambiente, han lanzado un llamamiento mundial para que se lleve a cabo un cambio radical de criterios toxicológicos en la regulación de los productos químicos, con el fin de “poner fin a un sistema opaco y deficiente que amenaza tanto la salud humana como la biodiversidad y la seguridad alimentaria mundial”. Los autores han lanzado esta advertencia a través de la revista científica Environmental Sciences Europe en un artículo tit