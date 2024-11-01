edición general
5 meneos
21 clics
¿Existe algo mas duro que el diamante?

¿Existe algo mas duro que el diamante?  

En el vídeo de hoy hablo sobre la dureza extrema del diamante. ¿Pueden existir materiales más duros? ¿Es el diamante el material más duro posible?

| etiquetas: cienciadesofa , diamante , dureza de los materiales
4 1 0 K 58 ciencia
3 comentarios
4 1 0 K 58 ciencia
alfon_sico #1 alfon_sico
La cara de los políticos
1 K 20
Sadalsuud #2 Sadalsuud
#1 Te lo afino, La cara de los políticos de derechas... :calzador: :calzador: :calzador: :calzador:

Los calzadores son 2 para ti, y 2 para mi... :hug:
3 K 53
Quel #3 Quel
Te puedes quedar los 4.
0 K 7

menéame