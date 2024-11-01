Exfuncionarios de Trump recurren a cirugía en D. C. para lucir el estilo “Mar-a-Lago”

Aliados de Trump impulsan en D. C. una moda estética exagerada, conocida como “rostro Mar-a-Lago”, con cirugías visibles y estilo llamativo. Según Pittman, los hombres MAGA que se someten a estos procedimientos buscan lucir “más jóvenes” y “más viriles y masculinos”, una tendencia que, según él, se alinea con el enfoque reciente del secretario de Defensa Pete Hegseth sobre la forma física y la imagen dentro de las fuerzas armadas.