Exfuncionarios de Trump recurren a cirugía en D. C. para lucir el estilo “Mar-a-Lago”

Aliados de Trump impulsan en D. C. una moda estética exagerada, conocida como “rostro Mar-a-Lago”, con cirugías visibles y estilo llamativo. Según Pittman, los hombres MAGA que se someten a estos procedimientos buscan lucir “más jóvenes” y “más viriles y masculinos”, una tendencia que, según él, se alinea con el enfoque reciente del secretario de Defensa Pete Hegseth sobre la forma física y la imagen dentro de las fuerzas armadas.

jonolulu #3 jonolulu
Miembros del círculo MAGA están optando por procedimientos estéticos más notorios y menos naturales, a los que un médico ya ha bautizado como el “rostro Mar-a-Lago”

Está bien para detwctar imbéciles
2
elTieso #6 elTieso
#4 La imagen que enlazas  media
0
cargolcoix #7 cargolcoix *
#6 Es una galería (de los horrores)
0
woody_alien #5 woody_alien
O sea, a ver si lo entiendo bien. Lo que allí llaman Cara Mar-a-lago es lo que viene a ser un Rostro Sara Montiel, o estirarse la piel hasta parecer el doble de Terminator en un día malo.  media
0
#1 Quillotro
Como diría Asterix: "Estos romanos están locos" (versión USA)
0
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 tiene su lógica, si te gastas los cuartos en retocar la fachada, lo que quieres es que la fachada se note arreglada y que tienes dineros para gastar…
0

