Exdirector de la CIA: "Tiendo a creer más a Irán que a Donald Trump"

John Brennan, exdirector de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA), afirmó que, ante las contradictorias versiones de Teherán y del presidente estadounidense sobre supuestas conversaciones bilaterales, tiende a creer más a las autoridades iraníes. "Tiendo a creer más a Irán que a Donald Trump, lo cual es una locura, porque él no puede reconocer la verdad, ni siquiera cuando se la restriegan por la cara una y otra vez", dijo en el programa 'The Weeknight' de MS NOW, al ser consultado sobre el tema.