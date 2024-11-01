Exdirector de la CIA: "Tiendo a creer más a Irán que a Donald Trump"

John Brennan, exdirector de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA), afirmó que, ante las contradictorias versiones de Teherán y del presidente estadounidense sobre supuestas conversaciones bilaterales, tiende a creer más a las autoridades iraníes. "Tiendo a creer más a Irán que a Donald Trump, lo cual es una locura, porque él no puede reconocer la verdad, ni siquiera cuando se la restriegan por la cara una y otra vez", dijo en el programa 'The Weeknight' de MS NOW, al ser consultado sobre el tema.
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Que diga eso, el ex-director de la CIA !
Asi que no me explico como no le hizo un kennedy.
O es que la CIA ya no es chevere?
Irán pedía cosas como reparaciones de guerra. cierre de bases estadounidenses en la región o garantías de que no habrá futuros ataques >www.bbc.com/news/articles/c895xljyzewo
EEUU ha hecho un acuerdo de 15 puntos que incluye no tener armas nucleares, ni uranio enriquecido (se lo proporcionará un tercero con supervisión), abrir el estrecho, limitar sus misiles, etc, a cambio de cosas… » ver todo el comentario
Lo que hace falta es que se deponga de una vez a esos criminales de guerra que son Trump, Netanyahu y sus respectivos gobiernos para parar las matanzas y los abusos de una vez.
Toma tu karma de internet y sé feliz.
¿Por qué?
Explícate.
Pero ¿qué sabrá un exdirector de la CIA sobre Irán y sobre Trump?
Diciendo esto demuestra que tonto no es.