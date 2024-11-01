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Exdirector de la CIA: "Tiendo a creer más a Irán que a Donald Trump"

Exdirector de la CIA: "Tiendo a creer más a Irán que a Donald Trump"

John Brennan, exdirector de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA), afirmó que, ante las contradictorias versiones de Teherán y del presidente estadounidense sobre supuestas conversaciones bilaterales, tiende a creer más a las autoridades iraníes. "Tiendo a creer más a Irán que a Donald Trump, lo cual es una locura, porque él no puede reconocer la verdad, ni siquiera cuando se la restriegan por la cara una y otra vez", dijo en el programa 'The Weeknight' de MS NOW, al ser consultado sobre el tema.

| etiquetas: exdirector , cia , irán , trump , eeuu , israel , director , nsa
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Si no estuviera muriendo tanta gente todo esto sería una comedia que dejaría a "Teléfono Rojo" de Kubrick en mantillas.
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Veelicus #4 Veelicus
#1 Es cuestion de decirle a Trump que el no seria capaz de hacerlo... y listo
1 K 24
#3 unocualquierax
Es que es fuerte !
Que diga eso, el ex-director de la CIA !
6 K 79
magnifiqus #7 magnifiqus
#3 Brutal
0 K 9
#2 A_S
A mí me pasa lo mismo
5 K 55
cax #14 cax
#2 +1 lo mismo digo
0 K 10
azathothruna #9 azathothruna
Debio olerse lo del ataque a Iran, a pesar de dejar el cargo.
Asi que no me explico como no le hizo un kennedy.
O es que la CIA ya no es chevere?
0 K 18
calde #12 calde
#11 "Sionistas Hijos de Puta", dí el nombre completo, que se lo han ganado (y siguen) a pulso.
0 K 18
pedrario #5 pedrario
El tiempo dirá, basta con ver lo que se acaba concediendo entre las partes en el caso de acuerdo.

Irán pedía cosas como reparaciones de guerra. cierre de bases estadounidenses en la región o garantías de que no habrá futuros ataques >www.bbc.com/news/articles/c895xljyzewo

EEUU ha hecho un acuerdo de 15 puntos que incluye no tener armas nucleares, ni uranio enriquecido (se lo proporcionará un tercero con supervisión), abrir el estrecho, limitar sus misiles, etc, a cambio de cosas…   » ver todo el comentario
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calde #10 calde
#5 No, no hace falta más tiempo, ya quedó claro.

Lo que hace falta es que se deponga de una vez a esos criminales de guerra que son Trump, Netanyahu y sus respectivos gobiernos para parar las matanzas y los abusos de una vez.
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pedrario #11 pedrario
#10 Que valiente, un comentario que no aporta nada más que critica a los sionistas y americanos malos.

Toma tu karma de internet y sé feliz.
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EldelaPepi #15 EldelaPepi
#13

¿Por qué?

Explícate.
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#6 luckyy
A este se le supone que es inteligente. Menudas luces!!!
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EldelaPepi #8 EldelaPepi *
#6
Pero ¿qué sabrá un exdirector de la CIA sobre Irán y sobre Trump? :roll:

Diciendo esto demuestra que tonto no es.
1 K 12
#13 luckyy
#8 pues por lo que ha dicho, poco
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menéame