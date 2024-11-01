La excusa más perezosa para las malas ciudades [EN]  

El clima es la excusa más perezosa para justificar un mal diseño urbano y la falta de infraestructuras para peatones y ciclistas. Ejemplos como Copenhague (Dinamarca) o Oulu (Finlandia), demuestra que ciudades con climas adversos tienen éxito en la movilidad activa gracias a una buena planificación e infraestructura, con carriles de bicicletas bien mantenidos y una alta densidad poblacional. Factores como la seguridad, el diseño de la ciudad y la calidad de la infraestructura son más importantes que el clima para el caminar y el uso de la bici