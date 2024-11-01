Exclusiva: La nueva ofensiva de Hamás contra las milicias de Gaza será «la mayor hasta la fecha», según fuentes de seguridad (inglés)

Hamás planea ampliar su actual ofensiva contra las bandas respaldadas y financiadas por el ejército israelí. La nueva ofensiva «se llevará a cabo en múltiples frentes» donde operan estos grupos, según ha informado a Mondoweiss una fuente de seguridad del movimiento. Desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza el 10 de octubre, las fuerzas de Hamás han tomado medidas enérgicas contra varios de estos grupos en toda la Franja, y recientemente han desarmado al clan Doghmush en la ciudad de Gaza. Otros grupos siguen en libertad en zonas que..