edición general
4 meneos
5 clics
Exclusiva: La nueva ofensiva de Hamás contra las milicias de Gaza será «la mayor hasta la fecha», según fuentes de seguridad (inglés)

Exclusiva: La nueva ofensiva de Hamás contra las milicias de Gaza será «la mayor hasta la fecha», según fuentes de seguridad (inglés)

Hamás planea ampliar su actual ofensiva contra las bandas respaldadas y financiadas por el ejército israelí. La nueva ofensiva «se llevará a cabo en múltiples frentes» donde operan estos grupos, según ha informado a Mondoweiss una fuente de seguridad del movimiento. Desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza el 10 de octubre, las fuerzas de Hamás han tomado medidas enérgicas contra varios de estos grupos en toda la Franja, y recientemente han desarmado al clan Doghmush en la ciudad de Gaza. Otros grupos siguen en libertad en zonas que..

| etiquetas: hamás , ofensiva , genocidio de gaza , milicias
3 1 0 K 51 actualidad
4 comentarios
3 1 0 K 51 actualidad
io1976 #1 io1976
El plan de paz anglosionazi para Gaza es montarles una "guerra civil" con grupos de freedom fighters.
1 K 23
zentropia #3 zentropia
#1 sin Israel como enemigo hace tiempo que los clanes se matarian entre ellos.
1 K 21
antesdarle #2 antesdarle
Todo va, todo vuelve. Dentro de 10 años tendremos otra cruzada de Israel contra esas milicias que previamente ha armado. Se llamen de una forma u otra.
1 K 22
#4 Adam22 *
Hace un par de días, las ejecuciones de miembros de milicias rivales eran un bulo. Hoy, matar palestinos es necesario porque son agentes de Israel. Hace diez días, Hamás era una creación israelí y por tanto todo lo que hicieran era parte de una conspiración israelí para tener un casus belli para atacar Palestina. Hoy, Hamás son la resistencia palestina y es normal que ataque a sus rivales políticos, porque son parte de una conspiración israelí.

Juer, que difícil es estar al día de ciertas cosas.
0 K 6

menéame