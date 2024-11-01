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Un exalmirante estadounidense afirma que una "civilización no humana" está utilizando tecnología "Más allá de las leyes de la física" (ENG)

Un exalmirante estadounidense afirma que una "civilización no humana" está utilizando tecnología "Más allá de las leyes de la física" (ENG)

El exalmirante Timothy Gallaudet afirma que vio imágenes de fenómenos anómalos no identificados (UAP) y objetos sumergidos no identificados (USO) mientras estaba en servicio activo en la Marina de los Estados Unidos. A pesar de que el Pentágono ha desmentido oficialmente los rumores sobre contactos entre extraterrestres y el ejército, un exalmirante de la Marina de los Estados Unidos ha afirmado que sabe de la existencia de «inteligencias no humanas» que patrullan nuestros mares utilizando "tecnología que no podemos explicar".

| etiquetas: exalmirante estadounidense , civilización no humana , leyes de la física
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28 comentarios
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Comentarios destacados:      
mariKarmo #12 mariKarmo
Claro. Tienen tanta tecnología y son una civilización tan avanzada que se esconden de nosotros.

Sí. Que me LOL.
4 K 61
shinjikari #2 shinjikari
Necesitamos más meneos como este para terminar de hundir a menéame en la mierda. Chupacabras, Tierra Plana, reptilianos...
5 K 55
Nube_Gris #6 Nube_Gris *
#2 Di que sí. Este tipo -y todos los que hablan en el mismo sentido- ha mandado ATPC todo el mérito ganado cuando estaba en el ejército solo por las risas.
2 K 32
shinjikari #11 shinjikari *
#7 Ese argumento de autoridad (jeje, exalmirante que saca perras de sus locuras) me ha terminado de convencer de los hombrecitos verdes escondidos. ¡Gracias!

#6 Por las risas no, por la pasta.
2 K 35
#15 Bravok1
#11 Una respuesta acorde con tu comentario anterior. un cualquiera que no tienen ni puta idea de nada dándoselas de gracioso y dando lecciones al respecto...
si,si, se ha forrado con esto....millones ha ganado...
Ya has llegado a la mayoría de edad? por tus comentarios digo..
2 K 37
shinjikari #21 shinjikari
#15 Yo es que a las bromas respondo con bromas. Soy así de raro.
1 K 28
#23 Bravok1
#21 Y de ignorante también, no te olvides.
2 K 25
Nube_Gris #18 Nube_Gris
#11 Se ha hecho rico con lo que le ha pagado el tipo del podcast... xD
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#25 lameth
#11 Sencillo. Esta gente se toma su constitución como lo más sagrado.
En el primer mandato de Trump hubo un congreso con varios militares jurando por la Constitución que tenían contacto con extraterrestres. Si crees que es una broma....
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JohnnyQuest #20 JohnnyQuest
#6 Tu te crees que el almirante de la flota alienígena va a ser tan torpe de chocarse con USA en vez de con Mauritania? Los aliens también tienen una reputación que defender.
2 K 38
Stathamdepueblo #22 Stathamdepueblo
#20 demasiadas películas viendo como todo lo que llega del espacio solo cae en USA ...
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#7 Bravok1
#2 Me parece que no has estado al tanto de muchas cosas que pasaron el año pasado por ejemplo en new yersey y que han acelerado el proceso de desclasificación.... pero bueno, soltar la chorrada sin tener conocimiento de nada es muy típico aquí, la ignorancia es muy osada y queda muy de exceptico cool ridiculizar a cualquiera que toca el tema, pero yo solo veo analfabetismo e ignorancia pero bueno...que va a saber el exalmirante a tu lado verdad? Está claro que eres un intelectual que controla perfectamente el tema..... :popcorn: :popcorn:
2 K 35
devilman2 #10 devilman2
#7 Algunos como el #2 , cuando revelen todo les va explotar la cabeza.
1 K 8
shinjikari #13 shinjikari
#10 Me va a explotar la cabeza, pero de leer estupideces :-D
1 K 28
Stathamdepueblo #19 Stathamdepueblo
#7 Antes de seguirle dando bola al tema yo investigaría la razón por la que este pollo es ahora un ex-almirante, antes de caer en la falacia de autoridad; y abundando en lo que deja caer #2 me parece muy bien que algunos tengáis la ilusión de ver con vuestros ojos el primer contacto, pero lamentablemente solo os van a engañar, una y otra vez.
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#24 Bravok1 *
#19??? Entiendo....la teoria es que el problema es que es exalmirante porque está loco o algo así y por eso hace esas declaraciones no???
Entiendo, quieres empezar a investigar la casa por el tejado...igual deberías investigar muchas cosas antes de intentar justificar tu posición excéptica sin tener absolutamente conocimiento de nada al respecto con un argumento infantil y ya previamente tendencioso... muy bien muy bien, todo un campéón.

Respecto a la ilusión de ver con nuestros…   » ver todo el comentario
0 K 7
Stathamdepueblo #26 Stathamdepueblo *
#24 me hace gracia porque no tienes ni puta idea de quien soy y lo que sé, y simplemente porque te llevo la contraria ya me consideras un ignorante, es gracioso. nota: se escribe "New Jersey", con jota
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#4 Einwanderer
Él está usando esta otra tecnología.  media
3 K 42
Stathamdepueblo #27 Stathamdepueblo
#4 esa la he visto :-D  media
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UnoYDos #5 UnoYDos
No sabe lo que es, pero se atreve a establecer su procedencia. Dejad de publicar las idioteces de tarados por favor.
2 K 32
#14 Pingocho
También hay magufos dentro del ejército más poderoso del mundo. El que haya sido militar no le da más credibilidad que el magufo que replica en su canal de Youtube cuanta mentira lee en Internet.
1 K 25
#9 Onaj
Esta me la sé.

A ver si un día Firaxis vende los derechos o algo.  media
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devilman2 #28 devilman2
Voy a ir reservado sitio en un Restaurante Palomitero, para cuando desclasifiquen todo, a ver que argumento tenéis entonces algunos. :-D
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#1 Almirantecaraculo
Esto ya lo dijo Carlos Jesús y le tomaron por loco.
2 K 17
YoSoyTuPadre #17 YoSoyTuPadre
El ejército más preparado del Mundo :roll:

Pues que les pidan que les dejen alguna para abrir el Estrecho de Ormuz :troll:
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NoPracticante #8 NoPracticante
Menudo montón de tonterías conspirativas sin sentido. Justo la clase de cosas que quieren hacernos creer los Illuminati para controlarnos mejor.
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Rokadas98 #3 Rokadas98
Esta gente, seguro que no se pierden ninguna serie, ni película de ciencia ficción.

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#16 trasparente
#3 Yo veo y leo mucha scifi, y ni por el forro me creo estas subnormaladas. A saber lo que se mete este tío, o quiere vender su libro.
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menéame