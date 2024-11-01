Un exalmirante estadounidense afirma que una "civilización no humana" está utilizando tecnología "Más allá de las leyes de la física" (ENG)

El exalmirante Timothy Gallaudet afirma que vio imágenes de fenómenos anómalos no identificados (UAP) y objetos sumergidos no identificados (USO) mientras estaba en servicio activo en la Marina de los Estados Unidos. A pesar de que el Pentágono ha desmentido oficialmente los rumores sobre contactos entre extraterrestres y el ejército, un exalmirante de la Marina de los Estados Unidos ha afirmado que sabe de la existencia de «inteligencias no humanas» que patrullan nuestros mares utilizando "tecnología que no podemos explicar".