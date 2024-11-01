Un exalmirante estadounidense afirma que una "civilización no humana" está utilizando tecnología "Más allá de las leyes de la física" (ENG)

El exalmirante Timothy Gallaudet afirma que vio imágenes de fenómenos anómalos no identificados (UAP) y objetos sumergidos no identificados (USO) mientras estaba en servicio activo en la Marina de los Estados Unidos. A pesar de que el Pentágono ha desmentido oficialmente los rumores sobre contactos entre extraterrestres y el ejército, un exalmirante de la Marina de los Estados Unidos ha afirmado que sabe de la existencia de «inteligencias no humanas» que patrullan nuestros mares utilizando "tecnología que no podemos explicar".
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Sí. Que me LOL.
#6 Por las risas no, por la pasta.
si,si, se ha forrado con esto....millones ha ganado...
Ya has llegado a la mayoría de edad? por tus comentarios digo..
En el primer mandato de Trump hubo un congreso con varios militares jurando por la Constitución que tenían contacto con extraterrestres. Si crees que es una broma....
Entiendo, quieres empezar a investigar la casa por el tejado...igual deberías investigar muchas cosas antes de intentar justificar tu posición excéptica sin tener absolutamente conocimiento de nada al respecto con un argumento infantil y ya previamente tendencioso... muy bien muy bien, todo un campéón.
Respecto a la ilusión de ver con nuestros… » ver todo el comentario
A ver si un día Firaxis vende los derechos o algo.
Pues que les pidan que les dejen alguna para abrir el Estrecho de Ormuz