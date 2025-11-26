edición general
El ex vicepresidente socialista de la Diputación de Almería Luis Pérez Montoya acepta una condena de cinco años y medio por adjudicar publicidad a dedo

El ex vicepresidente de la Diputación de Almería, Luis Pérez Montoya (PSOE), ha aceptado una condena de cinco años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público tras reconocer un delito continuado de prevaricación administrativa en la adjudicación "a dedo" de contratos de publicidad institucional entre los años 2007 y 2011. La vista oral, inicialmente señalada para febrero de 2026, no se celebrará tal y como estaba prevista en dicha fecha tras el acuerdo de conformidad alcanzado por su abogado.

XtrMnIO #1 XtrMnIO
Y lo dicen los del subvencionado tabloide el mundo!! xD xD xD xD
3 K 44
Spirito #3 Spirito *
#1 Son mafias, clanes, mercenarios, sinvergüenzas a sueldo.
0 K 9
#2 z1018
¿Publicidad a dedo = 5 años de prisión?.
¿Qué me estoy perdiendo?
2 K 32
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 cinco años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público tras reconocer un delito
0 K 13
#6 z1018
#5 vale, he confundido condena con prisión pero me sigue llamando la atención el delito, porque publicidad a dedo a medios de bulos y desinformación hay mucha y muy documentada
0 K 7
Torrezzno #4 Torrezzno *
Ningún partido democrático debería entrar en coalición con el PP o el PSOE. El objetivo sería traer la democracia extirpando a estas garrapatas que se remontan a antes de la guerra civil y llevan parasitando España desde entonces. Los partidos de izquierdas no deberían entrar en un gobierno de coalición, deberían trabajar desde la oposición para largar a estos aunque cueste varias legislaturas. Desde dentro del gobierno son tontos útiles, muletillas del poder.
0 K 20

