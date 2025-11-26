El ex vicepresidente socialista de la Diputación de Almería Luis Pérez Montoya acepta una condena de cinco años y medio por adjudicar publicidad a dedo

El ex vicepresidente de la Diputación de Almería, Luis Pérez Montoya (PSOE), ha aceptado una condena de cinco años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público tras reconocer un delito continuado de prevaricación administrativa en la adjudicación "a dedo" de contratos de publicidad institucional entre los años 2007 y 2011. La vista oral, inicialmente señalada para febrero de 2026, no se celebrará tal y como estaba prevista en dicha fecha tras el acuerdo de conformidad alcanzado por su abogado.