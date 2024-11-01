El ex presidente iraní Ahmadinejad está vivo [ENG]

El ex presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad está vivo e ileso mientras ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel tienen como objetivo los altos dirigentes y la infraestructura militar de Irán, dijo el domingo a Anadolu un colaborador cercano. “Estoy en contacto con él. Todo está bien", dijo el asesor, que habló bajo condición de anonimato
lo que hay que tener presente es que los israelies tienen un departamento, con estudios audiovisuales incluidos,
solo para mentir y engañar a sus iluminados para que repitan sus chorradas,
y asi intentar vender sus discursos chorras como hicieron otras veces con grandes obras como:
la invasion de los bebes decapitados,
el regreso de los zombis muertos 1,2,3 y 4,
aqui no ha caido ningun misil
o somos las vicitmas y todos nos tiene mania
entre muchas otras de serie B y sin tanta repercusion