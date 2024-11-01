edición general
El ex presidente iraní Ahmadinejad está vivo [ENG]

El ex presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad está vivo e ileso mientras ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel tienen como objetivo los altos dirigentes y la infraestructura militar de Irán, dijo el domingo a Anadolu un colaborador cercano. “Estoy en contacto con él. Todo está bien", dijo el asesor, que habló bajo condición de anonimato

6 comentarios
karakol #1 karakol
O no. Ya veremos.
#2 Beltza01
#1 Es Aninimato Ruiperes. Confía.
#4 fastbrian *
#1 El ayatollah de Schrödinger...
perrico #5 perrico
#4 Es un expresidente, no el ayatollah.
ElmaEscobar #6 ElmaEscobar
#4 Venía a lo mismo {0x1f431}
#3 marcotolo *
a saber lo que es real o no,
lo que hay que tener presente es que los israelies tienen un departamento, con estudios audiovisuales incluidos,
solo para mentir y engañar a sus iluminados para que repitan sus chorradas,
y asi intentar vender sus discursos chorras como hicieron otras veces con grandes obras como:
la invasion de los bebes decapitados,
el regreso de los zombis muertos 1,2,3 y 4,
aqui no ha caido ningun misil
o somos las vicitmas y todos nos tiene mania
entre muchas otras de serie B y sin tanta repercusion
