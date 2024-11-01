Un ex oficial venezolano viajará a España para reabrir la causa que conecta a ETA y las FARC

Milton Revilla es la clave que conecta a ETA y las FARC. Su historia, como oficial del Ejército venezolano, se escribe en la frontera entre su país y Colombia; entre presiones, denuncias por torturas y su determinación a declarar en España para reabrir la investigación que vincula a las dos organizaciones.
| etiquetas: eta , venezuela , bombardeo
www.meneame.net/story/exjefe-inteligencia-chavista-detalla-trump-conex
Faltaba ETA
www.meneame.net/story/exjefe-inteligencia-chavista-detalla-trump-conex
-Los GRAPO?
-No , déjalos así, luego los grapa mi secretaria.
Cosas de de la conspiranoia,que quieres que te diga.
La asociación Dignidad y Justicia trata de reabrir la causa, recogida en el sumario 75/09, pero la Fiscalía se opuso y el juez siguió el mismo criterio.