Un ex oficial venezolano viajará a España para reabrir la causa que conecta a ETA y las FARC

Milton Revilla es la clave que conecta a ETA y las FARC. Su historia, como oficial del Ejército venezolano, se escribe en la frontera entre su país y Colombia; entre presiones, denuncias por torturas y su determinación a declarar en España para reabrir la investigación que vincula a las dos organizaciones.

#3 Leon_Bocanegra
Yo si no viene el pollo Carvajal no estoy interesado.
#8 Leon_Bocanegra
-Me han traído un dossier de casi 300 folios que demuestran que podría volver una banda terrorista de los 80, estan ahí encima de mi mesa.

-Los GRAPO?

-No , déjalos así, luego los grapa mi secretaria.
fofito #5 fofito
Yo, mientras no me demuestren la vinculación de ETA con la CIA,como que no me creo nada.
Cosas de de la conspiranoia,que quieres que te diga.
Escafurciao #7 Escafurciao
Y el ira que, ya nadie piensa en el ira :palm:
alcama #1 alcama
Esto también es memoria histórica
#4 Ovidio
#1 Pero de la que no interesa
Sir #6 Sir *
#1 La causa está cerrada, este artículo es auto-bombo.

La asociación Dignidad y Justicia trata de reabrir la causa, recogida en el sumario 75/09, pero la Fiscalía se opuso y el juez siguió el mismo criterio.
