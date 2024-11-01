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El ex alto cargo de Ayuso responsable de las ambulancias en la pandemia se niega a declarar por el 'caso residencias'

El ex alto cargo de Ayuso responsable de las ambulancias en la pandemia se niega a declarar por el 'caso residencias'

En febrero, Busca no declaró al alegar que estaba enfermo. Es la primera vez que comparece ante un juez por estos hechos, pero finalmente tampoco ha declarado.

| etiquetas: ambulancias , pablo busca , 7291 , declaración
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1 comentarios
17 13 0 K 187 Justicia7291
pitercio #1 pitercio *
Y luego el antisistema eres tú.
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menéame