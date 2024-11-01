edición general
En Europa tenemos un problema: nos estamos convirtiendo en el Japón del siglo XXI

En Europa tenemos un problema: nos estamos convirtiendo en el Japón del siglo XXI

Europa está replicando el declive japonés: envejecida, reguladora de innovación ajena, nostálgica de glorias industriales perdidas, gestionando su decadencia con la mayor dignidad posible.

#5 Pitchford
Un problema común a la UE y Japón es que ninguno de los dos tiene recursos propios de petróleo y gas natural. Ello ha supuesto un drenaje anual muy importante a sus economías y precios más altos de la energía a su industria y consumidores, lastrando su crecimiento. Las nuevas energías renovables nos vendrán muy bien.
#2 doppel
yo estoy bien.
rogerius #3 rogerius
#2 Aún puedes corregirlo. Tú mismo. «En Europa tenemos un problema: nos estamos convirtiendo en el Japón del siglo XXI». Nadie te votará microblogging por eso. Creo. Hay gente muy mala. :roll:
#4 doppel *
#3 Los del TOC te lo agradecerán eternamente
rogerius #1 rogerius *
¿Qué es la Japón? ¿Una cupletista? Estos de xataka… se comen las preposiciones y equivocan los artículos. xD
