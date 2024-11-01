·
10
meneos
39
clics
En Europa tenemos un problema: nos estamos convirtiendo en el Japón del siglo XXI
Europa está replicando el declive japonés: envejecida, reguladora de innovación ajena, nostálgica de glorias industriales perdidas, gestionando su decadencia con la mayor dignidad posible.
|
etiquetas
:
europa
,
decadencia
,
envejecimiento
,
japón
8
2
0
K
132
actualidad
5 comentarios
#5
Pitchford
Un problema común a la UE y Japón es que ninguno de los dos tiene recursos propios de petróleo y gas natural. Ello ha supuesto un drenaje anual muy importante a sus economías y precios más altos de la energía a su industria y consumidores, lastrando su crecimiento. Las nuevas energías renovables nos vendrán muy bien.
1
K
21
#2
doppel
yo estoy bien.
0
K
20
#3
rogerius
#2
Aún puedes corregirlo. Tú mismo. «En Europa tenemos un problema: nos estamos convirtiendo en el Japón del siglo XXI». Nadie te votará microblogging por eso. Creo. Hay gente muy mala.
1
K
28
#4
doppel
*
#3
Los del TOC te lo agradecerán eternamente
0
K
20
#1
rogerius
*
¿Qué es
la Japón?
¿Una cupletista? Estos de xataka… se comen las preposiciones y equivocan los artículos.
0
K
18
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
