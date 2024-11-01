Europa quiere introducir ya el combustible “salvador” E20

La Comisión Europea está considerando ya la aprobación de nuevas normativas para la introducción de la gasolina E20 en toda Europa: podría ser el combustible que salve al coche térmico, al ser más ecológico y barato que los e-fuel o combustibles sintéticos.
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"Al mismo tiempo, el consumo de combustible aumenta ligeramente debido al menor contenido energético del etanol."
Estas iniciativas tienen como único objetivo captar subvenciones para iniciar negocios que acaban cuando se acaba la subvención y luego vuelta a empezar.