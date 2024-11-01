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Europa quiere introducir ya el combustible “salvador” E20

Europa quiere introducir ya el combustible “salvador” E20

La Comisión Europea está considerando ya la aprobación de nuevas normativas para la introducción de la gasolina E20 en toda Europa: podría ser el combustible que salve al coche térmico, al ser más ecológico y barato que los e-fuel o combustibles sintéticos.

| etiquetas: gasolina , alcohol , e20
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8 comentarios
2 0 0 K 29 actualidad
jonolulu #3 jonolulu
Pues nada, a deforestar para tener bioetanol o a utilizar tierras productivas para alimentación humana y animal para dar de comer al coche. Todo ventajas.

"Al mismo tiempo, el consumo de combustible aumenta ligeramente debido al menor contenido energético del etanol."
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#2 mstk
Parece que el risketo no sabe que hacer con tanto etanol y se lo va a encasquetar a sus vasallos europeos.
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Gry #5 Gry
La última vez que la UE apostó por los biocombustibles se tiraron para atrás porque empezaron a dispararse los precios de los cereales...
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tul #7 tul
#5 esta vez quieren usar masa forestal, la española concretamente.
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cosmonauta #1 cosmonauta
Así de entrada significa una reducción directa del consumo de petroleo.
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#4 lawerka
Lo que no hagan para obligarnos a cambiar de coche y seguir cobrando impuestos por ellos...
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#6 davidvsgoliat
Basura. Un sector oligopolístico que se resiste a morir.
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#8 Tecar
El biocombustible no es sostenible y esto lo sabe todo el mundo.
Estas iniciativas tienen como único objetivo captar subvenciones para iniciar negocios que acaban cuando se acaba la subvención y luego vuelta a empezar.
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