Europa, una potencia socialdemócrata

Traducción del artículo original publicado el 03/02/2026 en el blog personal de Thomas Piketty: "Los términos pueden variar: los conservadores alemanes se refieren a una "economía social de mercado", algunos prefieren la noción de "Estado social", otros hablan de "socialdemocracia ecológica" o "ecosocialismo". Estos debates son legítimos, pero lo cierto es que ninguna fuerza política significativa en Europa propone reducir el papel del Estado a lo que era en 1914: menos del 10% del PIB".