edición general
6 meneos
14 clics
La Europa del malestar: más de la mitad de los gobiernos perderían hoy las elecciones

La Europa del malestar: más de la mitad de los gobiernos perderían hoy las elecciones

Las mayorías frágiles y el auge de la derecha radical dinamitan el sistema, disparando la demanda de líderes fuertes que ofrezcan soluciones rápidas

| etiquetas: europa , elecciones
5 1 0 K 45 actualidad
5 comentarios
5 1 0 K 45 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Pues normal, más del 50% de paises de Europa están gobernados por la derecha.

Aunque el articulista parece que le da otra lectura, porqué sera? :troll:
4 K 66
Torrezzno #2 Torrezzno
#1 para mi el problema es mas de fondo que de forma. Da igual si gobiernan rojos o azules, el problema del gasto público, tensiones con los inmigrantes, la falta de inversión, etc. Eso solo deja patente la decadencia de Europa y que independientemente del partido que gobierne no se arregla con ninguna varita mágica. Los votantes van dando tumbos sin entender que pasa. Se tragan las soflamas del populista de turno como si fueran palomitas
2 K 53
#3 Cincocuatrotres
Gobernados por la izquierda, gobernados por la derecha pero todos pastoreados por el globalismo que es el nos gobierna en Europa de la mano de sus títeres. La población puede ser que tenga la percepción de que sus titeres no gobiernan por el interés de sus paises, dígase preparativos de guerra en Europa o inmigración descontrolada etc, sino que siguen consignas de los que nos pastorean
1 K 28
OCLuis #4 OCLuis *
Si al malestar de Europa le añadimos la desinformación y los bulos de los medios afines y las campañas perfectamente estudiadas y diseñadas para las redes sociales podemos añadir que cualquier cambio será a peor.
Y si se produce en España es más que probable que cambiemos al partido que nos gobierna por otro que nos mata. :wall:
0 K 13
manzitor #5 manzitor
Es 'La sociedad del cansancio', y esos hilos los mueven los señores feudales de la tecnología y sus nobles, a los que la democracia les sobra.
0 K 12

menéame