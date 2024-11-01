Europa desaparece del ‘top 25’ mundial por capitalización: radiografía de un sorpaso bursátil y qué tendría que ocurrir para revertirlo antes de 2030

El ránking global por capitalización bursátil se ha convertido en un mapa político-económico de la nueva economía digital. La fotografía de 2025 es inequívoca: no queda ninguna compañía europea entre las 25 mayores del mundo. La lista está dominada por Estados Unidos —20 de 25 posiciones— con Arabia Saudí (Saudi Aramco), Taiwán (TSMC) y China (Tencent) como únicas excepciones no estadounidenses. La ausencia europea contrasta con un tejido de multinacionales sólidas —ASML, Novo Nordisk, LVMH, SAP, Siemens, Schneider, Roche, AstraZeneca, ....