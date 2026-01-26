edición general
Europa se compromete a desarrollar la energía eólica en el mar del Norte para reforzar su independencia energética frente a Rusia

Los europeos quieren desplegar parques eólicos en el mar del Norte, un desafío industrial para lograr la descarbonización del continente. Los ministros de Energía de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Reino Unido firmaron una declaración conjunta para crear "el mayor polo mundial de energía limpia", según un comunicado del Ministerio alemán de Economía y Energía.

Connect #1 Connect
Eso dicen. Pero la independència energética es de los Estados Unidos, que es quien vende energía a Europa
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#1 nos la han metido bien con la patraña de Ucrania
Priorat #4 Priorat *
#1 Da igual. Un aerogenerador da independencia energética de cualquiera. De Rusia, de EE.UU. o de Arabia Saudí. Y es siempre positivo. Así que es una buena noticia.

+ Independencia energética
+ Electrificación
- Petrotiranos
- Uraniotiranos
#5 alhambre
#1 hacen bien. Tambien deberian desarrollar centros de datos y computacion, para no depender de rusia. Y sistemas de pagos y finanzas propios, tambien por si los rusos.
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Gran noticia. Ese es el camino
#6 Febrero_2026
Como Francia se ponga a hacer molinos se les van a enfadar sus lobbis nucleares.
