Europa se compromete a desarrollar la energía eólica en el mar del Norte para reforzar su independencia energética frente a Rusia

Los europeos quieren desplegar parques eólicos en el mar del Norte, un desafío industrial para lograr la descarbonización del continente. Los ministros de Energía de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Reino Unido firmaron una declaración conjunta para crear "el mayor polo mundial de energía limpia", según un comunicado del Ministerio alemán de Economía y Energía.