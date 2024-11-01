edición general
7 meneos
28 clics
Estudio sobre la gentrificación en las ciudades: València sigue la deriva de Madrid y Barcelona

Estudio sobre la gentrificación en las ciudades: València sigue la deriva de Madrid y Barcelona

Cafeterías de especialidad donde antes había fruterías de barrio, nómadas digitales trabajando en coworking o turistas que sustituyen poco a poco a los vecinos de toda la vida. Los signos de la gentrificación son diversos aunque comunes en la mayoría de ciudades. Pero más allá de estos símbolos visibles, ahora un estudio ha puesto cifras para medir el nivel de gentrificación en diez principales ciudades de España. Y València no escapa a este fenómeno.

| etiquetas: gentrificacion , valencia , barcelona , madrid
5 2 1 K 66 cultura
7 comentarios
5 2 1 K 66 cultura
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Así la extrema derecha se dedica a odiar al pobre inmigrante árabe y hacerle la guerra a Israel por un lado y por el otro nos gentrifica, nos tira del barrio, en favor del guiri, expat, ruso, americano, aleman
3 K 36
#3 perej
#1 lo de los inmigrantes, es cierto que lo hace la ultraderecha, pero lo de la gentifricacion es cosa del liberalismo, desde el PXXE o Sumar incluso, hasta el extremo derecho, todos los defienden/apoyan.
0 K 10
#5 gershwin
#3 decir que la extrema derecha es la que gentrifica es igual que decir que la extrema izquierda nos ghetifica
0 K 11
Ainhoa_96 #6 Ainhoa_96
Nadie va a parar el fenómeno, que ya está en fase avanzada, en Valencia se nota mucho el efecto llamada de otros extranjeros que han visto lo bien que se vive aquí. Por algo estamos siempre en el top de la revista Forbes de mejores ciudades para expats en los últimos años.

El efecto crowding out es evidente en el centro y zonas universitarias, y cada vez más en otros barrios. La ciudad está tomada por extranjeros con dinero y dudo que ningún político vaya a hacer nada drástico por cambiar la…   » ver todo el comentario
0 K 11
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle *
¿La extrema derecha nos gentrifica? ¿Colau era extremaderecher? Para #_1
0 K 8
daTO #4 daTO
#2 me parece que te han colau la propaganda de la derecha catalana,
0 K 10
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#4 doncs serà això
0 K 8

menéame