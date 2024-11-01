Estudio sobre la gentrificación en las ciudades: València sigue la deriva de Madrid y Barcelona

Cafeterías de especialidad donde antes había fruterías de barrio, nómadas digitales trabajando en coworking o turistas que sustituyen poco a poco a los vecinos de toda la vida. Los signos de la gentrificación son diversos aunque comunes en la mayoría de ciudades. Pero más allá de estos símbolos visibles, ahora un estudio ha puesto cifras para medir el nivel de gentrificación en diez principales ciudades de España. Y València no escapa a este fenómeno.