Estudio sobre la gentrificación en las ciudades: València sigue la deriva de Madrid y Barcelona

Cafeterías de especialidad donde antes había fruterías de barrio, nómadas digitales trabajando en coworking o turistas que sustituyen poco a poco a los vecinos de toda la vida. Los signos de la gentrificación son diversos aunque comunes en la mayoría de ciudades. Pero más allá de estos símbolos visibles, ahora un estudio ha puesto cifras para medir el nivel de gentrificación en diez principales ciudades de España. Y València no escapa a este fenómeno.
El efecto crowding out es evidente en el centro y zonas universitarias, y cada vez más en otros barrios. La ciudad está tomada por extranjeros con dinero y dudo que ningún político vaya a hacer nada drástico por cambiar la… » ver todo el comentario