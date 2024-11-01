Un estudio del MIT encuentra que el uso de la inteligencia artificial reprograma el cerebro, lo que lleva a un declive cognitivo [ENG]

Un nuevo estudio del MIT titulado «Su cerebro en ChatGPT: la acumulación de deuda cognitiva al usar un asistente de IA para la tarea de redacción de ensayos» ha descubierto que el uso de ChatGPT para ayudar a escribir ensayos conduce a daños cognitivos a largo plazo, medible a través de escaneos cerebrales de EEG. Los estudiantes que se basaron repetidamente en ChatGPT mostraron conectividad neuronal debilitada, recuerdo de la memoria deteriorada y disminución del sentido de propiedad sobre su propia escritura.
PD: la IA, como cualquier herramienta, es tremendamente útil, pero hay que saber cómo y cuando...
El humano es elástico con su entorno. Pensaremos diferente, eso seguro.
Pero nos salimos de ahí y ya tiramos de calculadora/móvil/ordenador (incluso con esas operaciones como no sean simples).
En los últimos años me he encontrado demasiada gente que no sabe leer un mapa, por ejemplo
Esto si que es un peligro de la IA, y no pensar que durante la inferencia va a surgir algo mágico que la haga decidir acabar con la humanidad (el mito de Frankestein).
A mi más que la IA en sí misma es la falta de conocimiento y consciencia que hay (considero mayoritariamente) sobre esta herramienta y como funciona, con que sesgos y que fiabilidad tiene. Ayer mismamente vi un video de un fulano (criticando a una parida sobre IA que debió de decir UHBH) que contaba su observación de que ya había gente que usaba mal Google simplemente leyendo el… » ver todo el comentario
(el primer y unico video que he visto de ese tio, me salto en portada y caí en el morbo de ver como contestan a UTBH.....lo digo por si luego dice gilipolleces en otros videos o lo que sea, no soy fan ni nada, pero en este tampoco me parece que diga ninguna tontería)
Hecho esto, ningún programador debería de tener dudas sobre qué hace y que no hace un modelo LLM.
Me marco tu comentario por la referencia
Sin ánimo de defender el uso de la IA, pero... a largo plazo? No sé cómo de largo se refiere si ChatGPT salió en 2022.