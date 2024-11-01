edición general
Un estudio del MIT encuentra que el uso de la inteligencia artificial reprograma el cerebro, lo que lleva a un declive cognitivo [ENG]

Un nuevo estudio del MIT titulado «Su cerebro en ChatGPT: la acumulación de deuda cognitiva al usar un asistente de IA para la tarea de redacción de ensayos» ha descubierto que el uso de ChatGPT para ayudar a escribir ensayos conduce a daños cognitivos a largo plazo, medible a través de escaneos cerebrales de EEG. Los estudiantes que se basaron repetidamente en ChatGPT mostraron conectividad neuronal debilitada, recuerdo de la memoria deteriorada y disminución del sentido de propiedad sobre su propia escritura.

The_Ignorator #1 The_Ignorator
Quien se iba a imaginar que si recurrimos a una herramienta para no tener que hacer algo (pensar), terminamos sin saber hacer ese algo
6
Nómada_sedentario #7 Nómada_sedentario
#1 ¿me estás diciendo que si uso el coche para todo voy a engordar y tener una musculatura más débil?
IMPOSIPLA
PD: la IA, como cualquier herramienta, es tremendamente útil, pero hay que saber cómo y cuando...
1
#2 lluissubi
#1 tienes calculadora? Ni eso ya....
El humano es elástico con su entorno. Pensaremos diferente, eso seguro.
0
The_Ignorator #4 The_Ignorator
#2 pues precisamente.... Las operaciones aritméticas básicas no solemos olvidarlas (al menos en lo básico) porque mas o menos seguimos haciendo esas operaciones en nuestro día a día.
Pero nos salimos de ahí y ya tiramos de calculadora/móvil/ordenador (incluso con esas operaciones como no sean simples).

En los últimos años me he encontrado demasiada gente que no sabe leer un mapa, por ejemplo
2
pip #3 pip
Si, esto si me lo creo. Pasa lo mismo con las calculadoras, a veces las usamos para cálculos ridículamente faciles, o con el GPS, que a veces lo seguimos para que nos guíe a la vuelta de la esquina. Si delegamos tareas en la máquina acabamos perdiendo nuestra propia habilidad.

Esto si que es un peligro de la IA, y no pensar que durante la inferencia va a surgir algo mágico que la haga decidir acabar con la humanidad (el mito de Frankestein).
1
The_Ignorator #6 The_Ignorator
#3 No te he leido hasta ahora, pero mira, los mismos ejemplos de GPS y calculadora se nos han venido a la mente.

A mi más que la IA en sí misma es la falta de conocimiento y consciencia que hay (considero mayoritariamente) sobre esta herramienta y como funciona, con que sesgos y que fiabilidad tiene. Ayer mismamente vi un video de un fulano (criticando a una parida sobre IA que debió de decir UHBH) que contaba su observación de que ya había gente que usaba mal Google simplemente leyendo el…   » ver todo el comentario
2
pip #8 pip
#6 leí en reddit un comentario muy bueno donde uno contaba que, en su empresa, la gente usaba ChatGPT para generar documentación, y después otras personas usaban ChatGPT para que les resumiese esa misma documentación.
1
The_Ignorator #9 The_Ignorator
#8 El video del fulano que te decía es este www.youtube.com/watch?v=8Cx_kE-MHno
(el primer y unico video que he visto de ese tio, me salto en portada y caí en el morbo de ver como contestan a UTBH.....lo digo por si luego dice gilipolleces en otros videos o lo que sea, no soy fan ni nada, pero en este tampoco me parece que diga ninguna tontería)
1
pip #10 pip
#9 no tengo tiempo ahora para escucharlo entero de seguido pero unos pocos cortes random que he visto si, está en lo cierto. Yo recomendaría a cualquier programador que vaya a la fuente, es decir a libros como "Build a Large Language Model (From Scratch) " , donde se explica paso a paso fundamentos y construcción de un LLM desde cero. También hay repositorios libres con LLM simplificados que pueden estudiarse y entrenarse con corpus pequeños para comprender bien como funcionan.

Hecho esto, ningún programador debería de tener dudas sobre qué hace y que no hace un modelo LLM.
1
The_Ignorator #11 The_Ignorator
#10 Perdona, justo iba a decir que ponía el enlace solo por referenciarlo más que porque nos diga nada nuevo (más que nada por no hacerte perder mucho el tiempo, no es en plan "Mira este video que nos va a cambiar la vida").
Me marco tu comentario por la referencia ;)
1
QRK #5 QRK
"el uso de ChatGPT para ayudar a escribir ensayos conduce a daños cognitivos a largo plazo"

Sin ánimo de defender el uso de la IA, pero... a largo plazo? No sé cómo de largo se refiere si ChatGPT salió en 2022.
2

