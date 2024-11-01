edición general
Estudio japonés obliga a sus aspirantes a dibujar frente a ellos durante la entrevista de trabajo para asegurarse de que no usan inteligencia artificial

La expansión de la inteligencia artificial al campo laboral ha generado un intenso debate, especialmente en los campos relacionados con la creación artística. La sensibilidad del tema ha aumentado con la aparición de casos en los que aspirantes a artistas presentan portafolios que incluyen ilustraciones generadas con modelos de IA, intentando hacerlas pasar por obras propias.

Pertinax #1 Pertinax
Lógico.
#2 Quillotro
#1 Lógica y sentido común son algo de lo que aquí carecemos.
Gry #3 Gry
Lo que deberían pedir hoy en día es que dibujen frente a ellos apoyándose en una IA y creando una veintena de viñetas en una hora a partir de un guión. :hug:
EldelaPepi #4 EldelaPepi *
Con razón, pero creo haber visto esto antes de la IA.
Vamos, que ha sido así siempre.
He buscado alguna imagen y no la he encontrado pero estoy seguro de que lo he visto antes, con papel y rotulador, de hecho.
