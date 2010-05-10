Estudian el cerebro humano y descubren que tienes un 'sexto sentido' que puedes despertar entrenando.
El estudio asegura que se trata de una capacidad sensorial desconocida. Al menos, en los seres humanos, ya que hay animales que cuentan con habilidades similares.
| etiquetas: cerebro , ecolocalización , sexto sentido
Un claro ejemplo de que un sentido dominante muy desarrollado anula al resto por "vagancia evolutiva".
