edición general
8 meneos
211 clics

Estudian el cerebro humano y descubren que tienes un 'sexto sentido' que puedes despertar entrenando

Estudian el cerebro humano y descubren que tienes un 'sexto sentido' que puedes despertar entrenando.
El estudio asegura que se trata de una capacidad sensorial desconocida. Al menos, en los seres humanos, ya que hay animales que cuentan con habilidades similares.

| etiquetas: cerebro , ecolocalización , sexto sentido
6 2 2 K 50 ciencia
8 comentarios
6 2 2 K 50 ciencia
francesc1 #1 francesc1 *
Sinestesia: indica una reorganización neuronal que permite al cerebro interpretar la información auditiva como si fuera visual. www.pixartprinting.es/blog/sinestesia-que-es/
2 K 29
#5 diablos_maiq
#1 ¿y no duele?
0 K 10
WarDog77 #6 WarDog77 *
#1 hay casos más extremos. En este genera el los sonidos para ecolocalizar.

Un claro ejemplo de que un sentido dominante muy desarrollado anula al resto por "vagancia evolutiva".

www.bbc.com/mundo/ciencia_tecnologia/2010/05/100503_1553_nino_ciego_mu.

Cc #4 #3 #4 #5
0 K 9
TripleXXX #7 TripleXXX
#1 Gracias por el ahorro de click :-)
0 K 8
azathothruna #2 azathothruna
Yo quiero el septimo
PS, en caballeros del zodiaco se enseña mas o menos las razones del antiteismo
0 K 12
mrkitai #3 mrkitai
Ya lo dijo Darth Vader.
0 K 8
a69 #8 a69
#3 "No subestimes el poder del lado oscuro."
0 K 11

menéame